Die einen feiern Wiedersehen mit herzigen Tieren, andere wiederum freuen sich auf ihr erstes Kind oder erholen sich auf einer exotischen Reise. Was diese Prominenten alle eint: Sie spüren den Frühling in seinen schönsten Facetten!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Francine Jordi besucht Gut Aiderbichl und veröffentlicht ihre neue Single

Walter Andreas Müllers Stück «Dinner for WAM» für Prix Walo nominiert

Loïc Meillard und Zoé Chastan erwarten im Sommer ihr erstes Baby War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

GlücksPost

Francine Jordi (48)

Die Schlagersängerin kehrt nach langer Zeit endlich wieder einmal zurück ins Tierparadies Gut Aiderbichl in Henndorf (A), von wo aus sie während vieler Jahre die gleichnamige Weihnachtssendung moderiert hatte. «Es ist wunderschön, einige der herzigen Tiere von damals wiederzusehen», freut sie sich und streichelt zärtlich zwei Ponys. «Tiere geben so viel Harmonie ab», schwärmt Francine Jordi weiter. Bereits im Juni will sie den Gnadenhof in Österreich erneut besuchen. «Wir können so viel von Tieren lernen, vor allem von ihrer Gelassenheit und Gutmütigkeit», erklärt sie. Gut gelaunt ist die Bernerin aber auch deshalb, weil in diesen Tagen ihre Single «Mutmacher-Song (viele wären gerne wie du)» erscheint. Die Botschaft, die sie im neuen Titel vermitteln will: «Man sollte sich selbst nicht kleinmachen, denn jeder Mensch hat etwas Wunderbares, was er der Welt mitgeben kann.» Genauso wie jedes andere Lebewesen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Walter Andreas Müller (80)

Bei ihm folgte die Sommerzeitumstellung auf eine vorgängige Zeitverschiebung. Denn der Schauspieler war kurz vor Frühlingsbeginn nach Ostasien gereist, ins Land der aufgehenden Sonne. «Nach erholsamen und interessanten, kurzen zwei Wochen auf einer Rundreise durch Japan, lag eine schöne Überraschung im Briefkasten», erzählt der Schauspieler nach seiner Rückkehr beflügelt und freut sich: «‹Dinner for WAM›, unsere tolle Geburtstagskomödie im Casinotheater Winterthur, mit 21 ausverkauften Vorstellungen, ist für den Prix Walo nominiert!» Schon bald, am 9. Mai findet die Preisverleihung statt, der Walter Andreas Müller, kurz WAM genannt, nun entgegenfiebert. «Steht nach meinem Ehren-Prix Walo vom vergangenen Jahr eventuell nochmals eine Auszeichnung an? Das wäre der Hammer!» Ein Frühling voller (Vor)Freuden.

Loïc Meillard (29)

Gold, Silber, Bronze und Baby-Glück! Unser Olympia-Held schwebt zum Frühlingsanfang auf Wolke sieben. «Die schönste Medaille folgt im Sommer», erzählt Loïc Meillard im SRF-Interview nach dem Olympiasieg Mitte Februar in Bormio (I). Der Romand und Lebenspartnerin Zoé Chastan (33) werden zum ersten Mal Eltern. Ob das Baby ein Bub wird oder ein Mädchen, behalten er und die Kommunikationsverantwortliche Ski alpin von Swiss-Ski für sich. Der Traum von der eigenen Familie war für den Romand schon immer ein Lebensziel: «Eine Familie zu gründen, ist etwas Wunderschönes und Wichtiges.» Nach dem Medaillenregen an den Winterspielen lädt der Ski-Star seine Batterien im Walliser Bergdorf Hérémence auf, wo er und seine Schwester, Skifahrerin Mélanie Meillard (27), in diesen Tagen von der Gemeinde gefeiert werden.

Maja Brunner (74)

Im Theaterstück «Mensch Läppli» gibt sie noch bis Anfang Mai Vollgas: «Es macht grossen Spass», sagt die Musikerin und Schauspielerin aus Schindellegi SZ. Gut möglich, dass sie direkt nach der Dernière einen Preis abräumt: Die beiden Theaterproduktionen «Charleys Tante» und «Dinner for WAM», bei denen sie mitspielte, sind für den Prix Walo nominiert. Musikalisch tritt sie zudem am 12. April bei «Carlo Brunners Musikantentreff» im KKL Luzern auf. Mit ihrem Bruder Carlo (70), aber auch mit anderen Familienmitgliedern und Freunden, trifft sie sich regelmässig. Im Frühling freut sie sich über das Aufblühen in der Natur und die wärmeren Temperaturen auf ihren regelmässigen Spaziergängen. Dass sie ab Mai etwas Luft in der Agenda hat, kommt Maja Brunner sehr entgegen: «Ich liebe es, Frühlingsputz zu machen. Heuer entrümple ich die Garage», sagt sie.

Christa Rigozzi (42)

Viele bunte Frühlingsfeste sind angesagt: Gleich am ersten Wochenende haben die Moderatorin und Mann Giovanni Marchese (48) den neunten Geburtstag ihrer Zwillingstöchter Alissa und Zoe mit deren Freundinnen gross nachgefeiert. Am 2. Mai steht dann Christa Rigozzis 43. Geburtstag an, und Ende Frühling startet ihr Jubiläumsjahr: 2006 änderte sich ihr Leben nämlich schlagartig, als die Tessinerin als eine der 16 Finalistinnen der Miss-Schweiz-Wahl bekannt und somit zu einer öffentlichen Person wurde. Was seither alles in ihrem Leben – und auch in jedem ihres Mannes «Gio» – passiert ist, dürfte für einige Emotionen sorgen. Nachdem Rigozzi die Schönheitskrone gewonnen hatte, wurde sie nicht nur die erfolgreichste Miss, sondern in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch Moderatorin, Autorin, Werbegesicht, Unternehmerin – und nicht zuletzt Ehefrau und Mutter.

Vincent Gross (29)

Er ist nicht zu bremsen! Vincent Gross hat gerade sein Osterlied «Hasentanz» veröffentlicht – wie gewohnt ist seine gute Laune darin ansteckend. Den dazugehörigen Tanz führt er nicht nur mit Prominenten wie Thomas Anders (63) vor, sondern auch während eines Auftritts mit 13'000 Zuschauern. Aber auch im Fernsehen ist Gross nicht zu stoppen: Er ist zurzeit Dauergast in Unterhaltungssendungen wie «Grill den Henssler», «Wer weiss denn sowas XXL» und «Das grosse Promibacken». Vor wenigen Tagen sammelte er ausserdem erste Schauspielerfahrung in der beliebten deutschen Serie «Rote Rosen». «Ich habe definitiv Blut geleckt», erzählt der Basler Sänger und will auch künftig schauspielern – eine erste Kinorolle habe er bereits an Land gezogen. Weitere Details dazu will er bald verraten.

Baschi (39) und Alana Netzer (38)

Egal, ob die Sonne scheint, es stürmt oder schneit: Sänger Baschi und Gattin Alana Netzer werden Eltern eines Frühlingskindes. «Meine Frau ist im neunten Monat schwanger. Sie könnte jederzeit platzen», sagte er vor kurzem, denn sie befinde sich in der 38. Schwangerschaftswoche. Der Baselbieter blickt voller Vorfreude auf das neue Kapitel, das «voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit» beginne. «Manchmal schreibt das Leben ganz von selbst die schönsten Songs», meint Baschi, der den Nachwuchs bereits in seinem Lied «Bürgin» erwähnt. Das Paar, das seit bald fünf Jahren verheiratet ist, hat auch das Geschlecht gelüftet: Es wird ein Bub. «Wir sind überglücklich, denn das entspricht genau unserem Wunsch», sagt sie. Das Kribbeln im Bauch ist gross; jeden Moment könnten die zwei ihr erstes Kind in den Armen halten.

Annette Fetscherin (42)

Bei ihr jagt dieses Jahr ein Höhepunkt den nächsten: Noch im Februar führte Annette Fetscherin durch die Studiosendungen der Olympischen Spiele. Nun fordert sie ihr Lieblingssport: Kurz nach Ende der Saison in der Schweizer Eishockeyliga wird die Moderatorin Mitte Mai von der Heimat-WM berichten. Doch auch privat hat der Frühling für sie ein Highlight zu bieten: Fetscherin kann wieder auf ihren geliebten Pferden Platz nehmen, um an Poloturnieren um den Sieg zu kämpfen. Der Sport ist seit Jahren ihre grosse Leidenschaft, bei der sie vom stressigen Alltag als Sportreporterin abschalten kann. Im vergangenen Jahr ging ihre Liebe mit dem Ex-Fechter Benjamin Steffen (44) in die Brüche. Runterziehen lässt sie sich davon nicht. «Ich brauche keine Beziehung, um glücklich zu sein», sagte Fetscherin kürzlich dazu. Ihr fehle es an überhaupt nichts!

Marco Rima (64)

Der Komiker erreicht in diesen Tagen sein Pensionsalter. Kürzertreten mag er aber nicht. Soeben hat er seine grosse Deutschland-Tournee beendet. «Als Nächstes freue ich mich darauf, dass meinem Körper zwei neue Ersatzteile eingebaut werden», sagt Marco Rima und meint damit die bevorstehenden Knie-Operationen. «Ich habe Arthrose und brauche dringend neuen Prothesen», erklärt er. Danach geht’s für mehrere Wochen in die Reha. «Ich werde also einen wunderbar entspannten Frühling erleben», witzelt Rima. Im Herbst steht dann die «Keep Cool»-Tournee durch die Schweiz an. Rima hat sein legendäres Bühnen-Stück komplett überarbeitet und an die heutige Zeit angepasst. In den Hauptrollen: Sänger Bastian Baker (34) und GlücksPost-Autorin Viola Tami (44). «Das wird ein Riesenspass», freut sich Marco Rima.

Michael Weinmann (44)

Er wagt einen Neustart an seiner alten Wirkungsstätte. Noch vor einem Jahr machte Michael Weinmann bei SRF den Abflug, um bei der Fluggesellschaft Swiss in der Kommunikation zu arbeiten. Doch seine Liebe fürs Fernsehen ist zu gross: Ab Mai wird Michael Weinmann wieder am Leutschenbach vor der Kamera stehen. «Die Rückkehr zu SRF und ‹Schweiz aktuell› fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen», schwärmt der Zürcher. Nicht ohne Grund: 15 Jahre arbeitete er mit viel Leidenschaft für die Nachrichtensendung. «Mein Herz schlägt für Live-Fernsehen und das Vermitteln von Geschichten aus der Schweiz für unser Publikum. Ich freue mich sehr auf neue Projekte, spannende Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen bei SRF.» Der Zweifach-Papi wird die Nachfolge von Oceana Galmarini (32) antreten.