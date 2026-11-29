Er ist der beste Slam-Poet der Welt. Davon allein kann Valerio Moser jedoch nicht leben. Dafür ist er im Geist ein Reicher. Das offenbart ein Besuch beim Wortakrobaten und seiner Partnerin Claire Honegger in Zürich.

Darum gehts Valerio Moser gewann nach dem Schweizer- und Europameistertitel die Poetry-Slam-WM in Durban

Da er von Poetry-Slams allein nicht leben kann, arbeitet Moser unter anderem als Moderator

Mit seinem Programm «Mannomann» tourt Moser durch die Schweiz und thematisiert Männerrollen

Sylvie Kempa

In letzter Zeit verpasst Valerio Moser manchmal den Zug. Den Weg zum Bahnhof hat er schon immer knapp berechnet. Dann gings meistens grad auf. Neuerdings kommt ihm unterwegs aber der eigene Erfolg in die Quere. «Mich sprechen viel öfter Leute an als früher», sagt der Langenthaler, der zwischen zwei Wohnsitzen pendelt, einem in der alten Heimat, einem in ­Zürich. «Das bringt mein Zeitmanagement durcheinander.» Der Grund ist allerdings ein erfreulicher: Am 9. Ok­tober gewann der 37-Jährige die Weltmeisterschaft im Poetry-Slam. Notabene, nachdem er 2024 schon Schweizer- und 2025 Europameister wurde.

Seinen jüngsten Titel holte er im südafrikanischen Durban vor einem ­internationalen Publikum, das vermutlich kein Wort verstand. Denn seine Texte trug Moser auf Berndeutsch vor. Sprachbarrieren stellen für ihn kein Hindernis dar. Er spielt mit Worten wie andere auf einem Musikinstrument. Setzt auf Rhythmus, Reime und den Klang seiner Sätze. Schon als Schüler experimentierte er in Schreibarbeiten gern damit. «Manche Lehrpersonen feierten das. Aber es gefiel nicht allen», erinnert sich der Wortvirtuose beim Gespräch in seiner Zürcher Wohnung.

Ideen ohne Ende

Moser wuchs in Langenthal als Sandwich-Kind zwischen zwei Schwestern auf. Der Vater Journalist, die Mutter lange Hausfrau. Alles so weit normal Anfang der 1990er. Nur er tanzte gern aus der Reihe. «Ich merkte früh, dass ich spannende Reaktionen auslöse, wenn ich Leute irritiere.» Valerio Moser macht sich einen Spass daraus. Nie bös, immer charmant. Zum Beispiel wählt er seine Outfits gern bunt. Und als ihm ein Bart wuchs, legte er sich eine kotelettenlastige Frisur zu. Das wirkt auffällig. Dabei sei er eher ein ­ruhiger Mensch, sagt seine Freundin Claire Honegger (33). «Besonnen. Ein guter Zuhörer. Keiner, der ständig sendet.»

Wohl aber einer, der unentwegt produziert: Ideen, Geistesblitze, Schabernack. Da man von Dichterwettstreiten allein nicht leben kann – da gibts höchstens mal einen Whisky oder ein Diplom –, schlägt sich Valerio Moser als Moderator, Kabarettist, Schreibcoach und Veranstalter durch. Die zahlreichen Einfälle, die ihm über den Tag zufliegen, notiert er in Büchlein oder selbst gefalteten kleinen Magazinen, genannt Zines. Ihm fallen ständig Dinge auf. Etwa, dass Nomen nicht nur Omen sind, sondern Omen auch Nomen. Oder dass das französische «chaud» das genaue Gegenteil des berndeutschen «chaut» bedeutet. Auch Verrücktes denkt er sich aus. Fondue aus der Heissleimpistole, zum Beispiel. «Und einmal habe ich ein Konzept für ein dreitägiges Purzelbaumfestival geschrieben.» Der Überschlag ist sein Markenzeichen. Auch seinen Sieg in Durban feierte er so. «Leider fand meine Festivalidee keinen Anklang.»

Das Scheitern stört ihn nicht. Im ­Gegenteil. «Kreative Arbeit lebt vom Ausprobieren. Dass nicht alles gelingt, geniesse ich. Es gehört dazu.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wohnen mit Lametta

Die Wohnung von Claire und Valerio wirkt, als hätten ein paar Glücks­hormone zusammen eine WG gegründet. Ein knalloranger Esstisch in der Küche, darauf täuschend echt wirkende Plastikblumen. Raketeneis-Magnete am Kühlschrank und eine Raketeneis-Lampe im Gang, bunte Plakate an den Wänden – seine Slams, ihre Filme. Claire arbeitet im Marketing bei einem Filmverleih. Sogar eine Disco hat ihr Zuhause. Den vier Quadratmeter grossen Vorratsraum hat das Paar mit Lametta, Spiegelkugel, Mischpult und einer Nebelmaschine ausgestattet. «Die bisherige Maximalbelegung lag bei acht Leuten und einem Hund», sagt Moser. Meist nutzt das Paar den Raum aber, um zu zweit Musik zu hören.

Kennengelernt haben sich die beiden vor sieben Jahren über eine Dating-App. Mit ausgefeilten Nachrichten musste er sie gar nicht erst überzeugen. «Ich wusste, wer er ist, weil ich ihn mal an einem Slam gesehen hatte.» Und ­sowieso sei auch beim besten Slam-Poeten der Welt nicht jedes SMS ein Meisterwerk, fügt sie schmunzelnd an. Valerios Tatendrang und Ideenreichtum hätten sie zu Beginn der Beziehung fast überfordert, sagt Claire. «Mitt­lerweile bin ich selbst spontaner und ­offener geworden.»

Nicht am Ziel

Beide geniessen es, die grossen und kleinen Momente des Lebens zu teilen. Sie bauen zusammen Lego, veranstalten Spieleabende, entdecken vegane Restaurants, gehen wandern. Kürzlich begleitete Valerio seine Freundin sogar als Velosupport auf ihrem ersten Ultramarathon. «Sie schaffte die 100 Kilo­meter in 10 Stunden und 5 Minuten. Ist das nicht unglaublich?» Er selbst kam nie ins Ziel. «Bei Kilometer 85 gab meine Kette den Geist auf, und Claire zog davon.»

Streit gibts im Hause Moser-Hon­egger fast nie. Und wenn doch, werden weder Türen noch Worte geslamt (dt. «geknallt»). «Wir diskutieren auf Augenhöhe. Ich bin Feministin, und Valerio ist Feminist», sagt Claire. ­Trotzdem ertappt sich das Paar immer wieder dabei, in traditionelle Rollen­bilder zu rutschen. «Weil ich gern ­koche und er mal Informatiker gelernt hat, müssen wir aufpassen, dass sich das nicht einschleicht.» Mit männlichen Rollenbildern beschäftigt sich Valerio Moser nicht nur privat, sondern auch als Künstler. Gerade tourt er mit ­seinem Programm «Mannomann» durch die Schweiz und schlägt dabei auch ernstere Töne an. An einer Stelle zählt er alle Fälle sexualisierter Gewalt auf, die öffentlich wurden, während er am Programm arbeitete. «Die Liste ist lang. Das Vorlesen nimmt mich ­emotional mit.» Dieses Projekt habe ihn verändert, sagt Moser. «Ich habe Lust, künftig mit meinen männlichen Freunden tiefere Gespräche zu führen. Und öfter zuzugeben, wenn ich von ­etwas keine Ahnung habe.» Zum Beispiel? «Vom Grillieren. Oder von Wein.»

Der Weltmeistertitel hat da deutlich weniger ausgelöst. «Ich bin immer noch Valerio. Nur wissen das jetzt ein paar Leute mehr.» Und obwohl er nun offiziell der Beste ist, will er nicht aufhören, besser zu werden. «Stan Wawrinka gewinnt in fünf Sätzen. So gut möchte ich im Poetry-Slam auch mal werden», steht auf einem ­seiner farbigen Notizzettel. Für den Meistertitel brauchte er 49.

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