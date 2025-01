Nach 20 Jahren Pause SRF wagt sich an neue Sitcom

SRF wagt sich wieder an eine Sitcom: «Unsere kleine Botschaft» mit Stars wie Susanne Kunz und Birgit Steinegger spielt in einer fiktiven Schweizer Botschaft in Südamerika. Die Ausstrahlung der Comedy-Serie ist für Herbst 2025 geplant.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten