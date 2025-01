1/10 Der Podcast «Zivadiliring» von Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji wurde von SRF aus dem Programm gekippt. Foto: Mirjam Kluka

Auf einen Blick SRF beendet Podcast «Zivadiliring» wegen Werbedeals der Moderatorinnen

SRF-Moderatoren Salzgeber und Weirather machen weiterhin Werbung ohne Konsequenzen

SRF betont, die Engagement seien mit den publizistischen Leitlinien vereinbar

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Das Aus des Erfolgspodcasts «Zivadiliring» auf SRF wirft Fragen auf. Fans und auch die Macherinnen Maja Zivadinovic (45), Gülsha Adilji (39) und Yvonne Eisenring (37) sind vom Entscheid überrascht und können ihn nur schwer nachvollziehen. Auf mehrfaches Nachfragen von Blick wurde klar, dass Gülshas Werbedeal mit der Swisscom und Yvonne Eisenrings Engagement für Ovomaltine dem Podcast zum Verhängnis geworden sein könnten. «Die Glaubwürdigkeit von SRF basiert stark auf der publizistischen Unabhängigkeit. In diesem Sinn löst der Entscheid zum Podcast ‹Zivadiliring› auch einen Zielkonflikt zwischen den drei Hosts und SRF auf», erklärt das Medienhaus.

Aber Tina Weirather (35), SRF-Ski-Expertin und Moderatorin vom SRF-Podcast «Am Pistenrand», setzt sich ebenfalls als Markenbotschafter eines Produkts in Szene. Der Instagram-Post, in dem sie Nahrungsergänzungsmittel anpreist, ist sogar mit «bezahlte Werbepartnerschaft» gekennzeichnet. Darauf angesprochen reagiert SRF folgendermassen: «Tina Weirather ist einer Expertinnen-Rolle bei SRF tätig und gilt damit nicht als externe Programm-Mitarbeiterin. Für sie gelten die Werbeeinschränkungen nicht in gleichem Masse.»

SRF sagt: «Salzgeber macht keine Werbung»

Fast als Werbebotschafter könnten User auch SRF-Sport-Aushängeschild Rainer Maria Salzgeber (55) in einem Video erkennen. Am 24. Oktober 2024 ging auf Instagram ein Video online, in dem er vor einem übergrossen «Emmi Caffè Latte»-Plakat das neue Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli (32) und Leona Kernern (19) vorstellt, die im gebrandeten Auto vorfahren. Am Schluss des Clips fliegen die beiden Sportlerinnen in einem «Caffè Latte»-Heissluftballon in den Himmel – das alles sieht schwer nach Werbung aus.

Misst SRF bei Salzgeber und «Zivadilidiring» mit ungleich langen Ellen? «Mitnichten!», heisst es vom Leutschenbach. «Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Werbeauftritt, sondern um die einmalige Moderation eines Events», sagt SRF-Mediensprecher Roger Muntwyler auf Anfrage von Blick. Auch dass das Logo des Getränks omnipräsent ist, mache den Clip nicht zur Werbung.

«Die Präsenz des Hauptsponsors des Teams ist Teil des Events, was in dieser Form üblich ist – siehe beispielsweise bei Sportlergalas und -ehrungen oder Medienanlässen», argumentiert SRF. Der Sender betont mit Nachdruck, dass der Auftritt von Rainer Maria Salzgeber im Instagram-Video mit den publizistischen Leitlinien vereinbar sei. Und zwar aus diesem Grund: «Rainer Maria Salzgeber trat zu keinem Zeitpunkt als Markenbotschafter auf.»

Was sagen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring von «Zivadiliring» dazu? Wie finden sie es, dass sie wegen Werbeengagements den Sendeplatz verlieren, während eine hausinterne Podcasterin genau dasselbe tut, ohne um ihren Job fürchten zu müssen? «Dazu können wir nichts sagen und verweisen an SRF», sagen die drei Frauen diplomatisch.