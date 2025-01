SRF-Moderatorin Fabienne Gyr erwartet ihr erstes Kind

SRF-Moderatorin Fabienne Gyr und ihr Ehemann Mario werden diesen Sommer erstmals Eltern. «Wir freuen uns sehr auf den neuen Lebensabschnitt und dass der Wunsch von einer eigenen Familie in Erfüllung geht!» Nach einer Babypause will Gyr ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Auf einen Blick Seit 2022 ist Fabienne Gyr verheiratet, mit Ruder-Olympiasieger Martin Gyr erwartet sie nun Nachwuchs

2007 Miss-Schweiz-Kandidatin, 2009 stand sie bei Tele 1 erstmals vor der Kamera

Als Fabienne Gyr (37) am 5. Januar die SRF-Live-Gala «Sports Awards» moderierte, wussten es erst Eingeweihte: Die Zugerin erwartet ein Kind und wird im Verlauf des kommenden Sommers erstmals Mutter. Dies bestätigt sie nun exklusiv gegenüber Blick.

2022 heiratete sie ihren langjährigen Freund, den Ruder-Olympiasieger Mario Gyr (39). Auch bei ihm ist die Freude riesig. «Wir sind überglücklich über die Schwangerschaft und freuen uns sehr auf den neuen Lebensabschnitt und dass der Wunsch von einer eigenen Familie in Erfüllung geht!», sagt das Ehepaar Gyr stolz.

SRF-Überfliegerin

Fabienne Gyr gehört bei SRF zu den Überfliegerinnen der letzten Jahre. Seit 2020 präsentiert sie die Formate «SRF bi de Lüt – Live» und den «Samschtig-Jass». Im Dezember 2022 führte sie erstmals mit Rainer Maria Salzgeber (55) durch die «Sports Awards». Und seit März 2023 ist Gyr auch Teil der «Sportpanorama»-Moderation.

«Ich habe die letzten Jahre sehr viel Leidenschaft und Liebe in meine berufliche Karriere gesteckt – nun ist es Zeit, dies mit der Familie zu tun», sagt sie. Die aus Oberägeri stammende Gyr begann ihre journalistische Karriere bei Radio Central. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2007 als Miss-Schweiz-Kandidatin bekannt. 2009 kam sie zum Zentralschweizer Fernsehsender Tele 1, wo sie in den Nachrichten und in Unterhaltungs- und Sport-Formaten zu sehen war.

«Ich freue mich bereits heute, nach meiner Babypause wieder im Einsatz zu stehen»

Mit dem Wechsel zu SRF ging 2020 ein beruflicher Traum in Erfüllung. Und das vorletzte Wochenende wird Gyr noch länger in Erinnerung behalten. Einen Tag vor den «Sports Awards» und einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag durfte sie am 4. Januar den Jubiläums-«Samschtig-Jass» präsentieren. «Es bedeutet mir schon sehr viel, dass ich die 1000. Ausgabe der Sendung, die Kurt Felix vor 59 Jahren erfand, mitgestalten und -erleben durfte. Darauf bin ich sehr stolz», sagte sie im Interview mit Blick vom selben Tag.

Dort äusserte sie sich auch zu ihren Zukunftsplänen für 2025. Rückblickend gesehen und mit dem Wissen um ihre Schwangerschaft wirken diese Aussagen nun beinahe prophetisch. «Es gibt wieder viel Arbeit und hoffentlich viele schöne Momente. Mir geht es gut im Job, ich habe ein wunderbares Leben und liebe Menschen um mich. Es ist wichtig, zufrieden und sich seiner Privilegien bewusst zu sein. Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass ich meinen Stand geniessen kann. Es muss nicht immer höher, noch weiter und grösser sein», so Gyr.

Doch ihre Fans können beruhigt sein. Gyr wird dem Publikum auch als Mutter erhalten bleiben. «Ich freue mich bereits heute, nach meiner Babypause wieder für den ‹Samschtig Jass›, ‹SRF bi de Lüt – Live› und ‹Sportpanorama› im Einsatz zu stehen», verspricht sie.

