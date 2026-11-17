Seit vier Jahren lebt ein junger Ukrainer in der Schweiz. Für ihn war sofort klar, dass er Schweizerdeutsch lernen möchte. Das Video wird millionenfach geklickt.

Darum gehts Ein junger Ukrainer im Appenzell verblüfft mit Dialekt

Ein Reel dazu knackte innert 24 Stunden eine Million

Er lernte erst Hochdeutsch; seine Familie arbeitet heute

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schweiz staunt gerade über einen jungen Ukrainer aus dem Appenzell. Er spricht Dialekt, als hätte er nie woanders gelebt. Dabei ist er erst seit gut vier Jahren hier.

Influencerin «shizzldrizzl» hat ihn bei einer Strassenumfrage angesprochen. Ihr Reel knackt innert 24 Stunden die Millionen-Marke. In den Kommentaren macht sich Begeisterung breit. «Fliessend Schweizerdeutsch innerhalb von vier Jahren ist eine Mega-Leistung», schreibt eine Nutzerin.

«So geht Integrieren!»

Ein anderer schwärmt: «Genial. So geht Integrieren!» Ein Dritter kommentiert: «Ich war richtig verwirrt, dass er das Bünzli nicht kennt, weil er so perfektes Schweizerdeutsch spricht.» Die Influencerin wollte von ihm wissen, ob er ein Bünzli sei. Der Ukrainer sagt, dass er dieses Wort tatsächlich noch nicht kannte.

Ein Grossteil der Zuschauer staunt über seine Mundart. Andere trauen ihren Ohren nicht: «Nie im Leben redet ein Nicht-Schweizer einwandfreien Thurgauer Dialekt», kommentiert ein skeptischer Nutzer. «Erzählt dieses Märchen jemand anderem», heisst es ausserdem.

Die Ersteller des Videos widersprechen. «Ich bin da hinter der Kamera gestanden und die ukrainische Familie lebt im Appenzell. Wir waren selber sehr beeindruckt von seiner Sprachbegabung», kommentiert der Kameramann.

«Viele rechte Kommentare»

Wenig später meldet sich die Influencerin zu Wort. Niemals hätte sie mit so vielen Reaktionen gerechnet. Einige davon würden ihr aber ziemlich zu schaffen machen. «Ich habe kein Bock mehr, die rechten Kommentare zu löschen. So unnötig. Wie unzufrieden kannst du sein, dass du unter so einem tollen Video einen rechtsextremen Kommentar liegen lässt. Die Welt wäre so viel schöner, wäre es kein Ort voller Hass», schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Auf Youtube ist das ganze Gespräch zu sehen, auch mit Mutter und Vater. Der junge Ukrainer erzählt, wie er die Sprache gelernt hat: «Die ersten zwei Jahre habe ich normales Hochdeutsch gelernt. Das Schweizerdeutsch kam dann mit der Zeit. Ich wollte schon immer Schweizerdeutsch lernen. Ich wollte nie in der Schweiz mit den Leuten Hochdeutsch reden.»

Auf die Frage, was er an der Schweiz ändern würde, hat er eine klare Antwort: «Die Leute, die in die Schweiz kommen, sollten mehr auf die Sprache schauen und arbeiten gehen. Nicht auf der Sozialhilfe sitzen, sondern machen, irgendwas für die Schweiz machen.»

Seine Mutter sagt: «Wir arbeiten alle. Am Anfang war es nicht einfach. Wir haben alle eine gute Ausbildung. Diese wurde in der Schweiz nicht anerkannt. Wir mussten etwas Neues lernen. Das war spannend. Ich habe mich neu ausgebildet. Ich bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich freue mich jeden Tag, dass wir in der Schweiz wohnen.»

Ob die Familie genug Unterstützung bekam? «Absolut. Wir haben alles bekommen.» Dazu gehörten Sozialhilfe, ein Deutschkurs und eine Gastfamilie, bei der sie ein halbes Jahr lebten.