Andreas Moser prägte mit dem SRF-Format «Netz Natur» eine ganze Generation. Am Mittwoch wird der Basler Biologe 70. In diesen Tagen gibt es eine auffällige Häufung von runden oder speziellen Geburtstagen mit Prominenten wie Cher, Udo Lindenberg oder Bob Dylan.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andreas Moser wird am 20. Mai 70 und feiert seinen Geburtstag mit Kollegen

Er ist als «Tierli»-Moser bekannt und moderierte das SRF-Format «Netz Natur»

Auch US-Popstar Cher hat am 20. Mai Geburtstag und wird 80

Jean-Claude Galli Redaktor People

Andreas Moser, der bekannteste Tierfilmer der Schweiz, wird am Mittwoch 70-jährig. Die meisten Menschen kennen ihn unter dem Namen «Tierli»-Moser. Über drei Jahrzehnte hinweg moderierte er das beliebte SRF-Format «Netz Natur», bis er 2021 altershalber verabschiedet wurde und die TV-Reihe auslief. Seither klafft im Programm in diesem Bereich eine empfindliche Lücke.

Noch heute wird der studierte Biologe, der bereits als Kind im Basler «Zolli» aushalf, in der Öffentlichkeit erkannt und auch als «Tierli»-Moser angesprochen. Für ihn ist das nicht ganz einfach. In der Rubrik «Morgengast» von Radio SRF 1 sagte er am Mittwoch, dass er es vermeide, von «Tieren» zu sprechen, da jede Tierart für sich so komplex und spannend wie unsere eigene Spezies sei.

Mit dem Namen «Tierli»-Moser könne er aber leben. «Wenn dieser Begriff etwas auslöst, ist das von der Publizität her nicht schädlich. Ich setzte immer auf Fakten. Doch Gefühle können nicht ausgeklammert werden.»

Ein Abendessen und eine Sardinien-Reise

Moser ist trotz Pensionierung immer noch aktiv. Er hält Vorträge, moderiert Tagungen und ist als Berater unterwegs. «Ich arbeite mindestens so viel wie früher, aber dafür sehr viel breiter.»

Den heutigen Tag feiert er mit einem Abendessen, zu dem frühere Arbeitskolleginnen und -kollegen von «Netz Natur» erscheinen. Und dann bricht er nach Sardinien auf, wo er sich oft und gern aufhält. «Die Natur ist dort in weiten Teilen noch intakt. Nur wird die Landschaft jetzt durch den Bau von Windrädern verändert.» Moser ist und bleibt ein kritischer Geist.

Cher, Lindenberg und Dylan

Mit dem 20. Mai fügt sich Moser in eine illustre Runde von Prominenten ein, die ebenfalls in diesen Tagen einen runden Geburtstag erleben. Am selben Tag wie Moser wird US-Popstar Cher 80. Ebenfalls 80 wurde gerade der deutsche Rockstar Udo Lindenberg. Und am Pfingstsonntag kann Bob Dylan feiern. Obschon nicht rund, ist auch die 85 eine besondere Wegmarke, die dazu führt, dass Dylans Songs wieder vermehrt im Radio gespielt werden.

Apropos Radio: Bereits seit Tagen sind nach Jahren auf verschiedenen Kanälen auch vermehrt jazzige Töne zu vernehmen. Denn am 26. Mai würde US-Trompeten-Ikone Miles Davis 100. Er starb 1991 65-jährig in Santa Monica.



