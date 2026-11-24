Was als Spass an einer Turnveranstaltung begann, führt die St. Galler LED-Künstler The Blackouts nun in die USA. Beim Packen zeigt sich, was es alles braucht, um die spektakuläre Show über den Atlantik zu bringen.

Darum gehts Die St. Galler LED-Truppe The Blackouts plant nun 36 Vorstellungen in neun Städten in den USA

Die Gruppe erreichte bei «Britain’s Got Talent» Platz zwei und hat heute vier Vollzeitstellen

Für die US-Tour verschifft die Gruppe über 450 Kilo Material und lässt lokale Tänzer auftreten

Patricia Broder

Ich bin einfach zu gross für diese Kiste!», sagt Elias Schneider, 34, und dreht sich zu seinem Freund Manuel Wildhaber, 30. In ihrem Atelier in ­Walenstadt SG stecken die beiden Mitglieder der Bühnentruppe The Blackouts in ihren blinkenden LED-Anzügen in zwei grossen schwarzen Boxen, sogenannten Flightcases. Der Dritte liegt obendrauf. «Zum Glück haben wir den Leichtesten nach oben verfrachtet», scherzt Elias. Sein Bruder Jonas, 35, der gemeint ist, nickt gespielt beleidigt. Alle lachen. Dann ist fertig lustig, und es geht wieder ans Packen – für den grossen Traum: The Blackouts gehen nach Amerika!

Vor zwölf Jahren hatten die Freunde die Idee, für eine Turnveranstaltung im Sarganserland in leuchtenden Anzügen aufzutreten. Daraus entwickelten sie ihre LED-Show, die sie immer weiter ausbauten und seither als The Blackouts aufführen. Der Durchbruch folgte letztes Jahr: Sie erreichten den zweiten Platz bei der renommierten Castingshow «Britain’s Got Talent».

Heute sind aus dem Hobby vier Vollzeitstellen geworden und aus kurzen Auftritten eine 60-minütige Show, mit der sie bereits in mehreren europä­ischen Städten aufgetreten sind. Jetzt ist ihnen der bisher grösste Coup ge­lungen: 36 Vorstellungen in 9 US- Städten, darunter Philadelphia, Boston und Washington. «Für uns ist das unbeschreiblich», sagt Elias. «Wir hätten nie gedacht, dass eine Tour durch Amerika einmal möglich sein wird.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

450 Kilo Material, 1800 Lichtchen

In ihren vier Flightcases verschiffen die Freunde nun über 450 Kilo Material: elf LED-Anzüge, sieben leuchtende Regenschirme, 14 LED-Stäbe und ­Kabel über Kabel. Jeder Anzug trägt 1800 Lichtpunkte – alles selbst ent­wickelt. «Wir könnten auch eine dreistündige Show spielen, ohne dass ­irgendwo der Akku leer wird», sagt Elias stolz.

Doch Amerika verlangt Anpassungen. Die Schweizer Funkfrequenzen könnten dort den Behördenfunk stören. Also wurde die Lichtsteuerung umprogrammiert. Für den Brandschutz mussten sie Stoffproben ihres Bühnenvorhangs in die USA schicken. «Sonst könnte es plötzlich heissen: ‹Nein, ihr dürft hier nicht auftreten›», erklärt Elias. Die grösste Veränderung betrifft aber den Bühnenauftritt. Die Schweizer werden in Amerika nicht selbst tanzen. «Bei dieser 60-Minuten-Show mussten wir uns entscheiden, ob wir sie produzieren oder ob wir selbst auftreten. Beides wäre zu aufwendig gewesen», sagt Elias. Anfang Dezember reisen sie nach Philadelphia, um die Show vier Wochen mit einer lokalen Truppe einzu­- stu­dieren. «The Blackouts sind weit mehr als wir Brüder und Freunde, The Blackouts ist die Show-Welt, die wir kre­ieren.» Die Schweizer Handschrift aber bleibt: «Unsere Show ist Präzision. Das Timing muss von A bis Z stimmen – wie bei einem Schweizer Uhrwerk.»

Schliesslich wuchten die Freunde die Flightcases zum Transporter. Eben steckten sie noch selbst darin, bald gehen ihre Erfindungen über den Atlantik. Und was kommt danach? The Blackouts hoffen auf eine Tournee durch Deutschland und die Schweiz. «Die Welt erobern ist wunderschön», sagt Elias, «aber unsere Show soll auch bald wieder die Bühnen zu Hause zum Leuchten bringen.»