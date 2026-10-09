Schon über 30 Jahre moderiert Sven Epiney SRF-Sendungen, so auch das Format «Wer wohnt wo?». Mit seinem Ehemann Michael gestaltet er regelmässig das eigene Zuhause um – und nun auch Michaels Praxisraum.

Darum gehts Seit 2018 moderiert Sven Epiney das SRF-Format «Wer wohnt wo?»

Soeben hat Sven mit seinem Mann Michael dessen Praxisraum umgestaltet

Michael arbeitet als Kinesiologe und bietet auch Klangtherapien und Reiki an

Jean-Claude Galli Redaktor People

Sven Epiney (54) zieht im Samstagabend-Format «Wer wohnt wo?» seit 2018 jeweils mit fünf Mitspielenden von Haus zu Haus, um herauszufinden, wessen Zuhause sie vor sich haben. «Abnützungserscheinungen gibt es bei dieser Sendereihe nicht», sagt der SRF-Dauerbrenner gegenüber Blick. Die neuste Folge erscheint am 10. Oktober.

«Ich freue mich jedes Mal auf die Dreharbeiten und die Menschen, die uns ihr zu Hause zeigen. Hier kommt keine Routine auf. Und auch sonst fühle ich mich beim Sender wohl.» Wechselgelüste hege er jedenfalls nicht, wie er in Anspielung auf Sandro Brotz (57) lachend verneint.

Sven und Michael Epiney als Heimwerker

Dass «Wer wohnt wo?» ein derart fester Wert im Unterhaltungsprogramm ist, schreibt er nebst der Swissness des Formats dem Neugier-Effekt der Leute zu. «Sie schauen gern einmal kurz in fremde Schlafzimmer. Man kann sich für die eigenen vier Wände inspirieren lassen und erst noch mitraten. Wir machen Schlüsselloch-TV im guten Sinn», sagt Epiney. «Die neuen Wohnobjekte zu sehen, ist jedes Mal ein Abenteuer.»

Und in fast jedem Teilnehmer steckt auch ein Heimwerker, was in vielen der gezeigten Wohnungen und Häuser zu spüren ist. Auch Epiney macht gern alles Mögliche selbst, zusammen mit seinem Ehemann Michael (33). «Wir lassen uns von verschiedenen Quellen inspirieren und kreieren dann etwas Neues, was unserem Geschmack besonders entspricht.»

Jüngstes Projekt ist der Praxisraum Lightspace von Michael, der in Zürich-Wipkingen als Kinesiologe arbeitet und dort auch Klangtherapien und Reiki-Behandlungen durchführt. «Für die Wände haben wir erdige Farben gewählt. Sie sollen beruhigen und zusammen mit den Holzelementen und der Beleuchtung Teil einer Wohlfühloase sein.» Der Raum ist erst seit Anfang Oktober bereit für die Klienten, die sich dort sichtlich wohlfühlen.

Würde ein Gast in die Wohnung von Sven und Michael Epiney kommen, hätte er auf Anhieb Mühe, sie dem Paar zuzuordnen. «Man müsste schon sehr genau hinschauen oder uns besser kennen, um Anzeichen zu entdecken. Selbstporträts an den Wänden gibt es jedenfalls keine», sagt er lachend.

«Ich bin ein ordentlicher Chaot»

«Wir haben es aber beide gern gut aufgeräumt», sagt Epiney, der sich als «ordentlichen Chaoten» bezeichnet. «Nur in meinem Büro stapeln sich die Dinge. Aber ich finde immer alles auf Anhieb. Ämtchen haben wir nicht. Ich mache die Wäsche und bin Recycling-Spezialist. Ausserdem staubsauge ich gern. Und Michael ist als gelernter Koch natürlich stark in der Küche. Einkauf und Abwasch erledigen wir zusammen. Wir ergänzen uns gut.»

In seiner über 30-jährigen Karriere bei SRF hat Epiney schon sehr vieles gemacht. Nur ein nach ihm benanntes Format gab es noch nie. Das sei aber auch nicht nötig. «Entscheidend ist ja nicht, ob die Sendung meinen Namen trägt, sondern wie sie gemacht ist. Ich möchte bei meinen Einsätzen immer das Beste geben. Und ich habe das Privileg, dass ich meine Arbeit auch so gern mache, das ist meine Haltung.»

Zum hier und da gehörten Vorwurf, SRF pflege seine Stars zu wenig, sagt er: «Ich bin nicht zu kurz gekommen. Ich bin aber froh, muss ich nicht selbst entscheiden, was kommt und was nicht. Ich bin froh, dass ich Macher bin und kein Planer.»

Nur einen Programmwunsch lässt er sich zum Schluss doch noch entlocken. «Gegen ein Revival der Kochsendung ‹al dente› aus den Nullerjahren hätte ich nichts einzuwenden», sagt er. «Auch wenn es einmalig wäre.»

«Wer wohnt wo?», SRF 1, Samstag, 10. Oktober, 20.10 Uhr