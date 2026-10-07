Jetzt muss Magdalena Martullo-Blochers Stimme herhalten

Im März entflammte um den Song «Richi» der Stubete Gäng ein Streit. Darin war die bekannte Stimme des TV-Auswanderers Hermann Schönbächler zu hören. Die Band musste den Song am Ende ändern. Umso überraschender, dass sie sich in einem neuen Song nun wieder einer Originalstimme bedient.

Die Familie des TV-Auswanderers Hermann Schönbächler hatte im Frühjahr erwirkt, dass dessen Originalstimme aus dem Song «Richi» der Stubete Gäng entfernt wurde – vier Jahre nach dessen Veröffentlichung. Nur Monate später scheut sich die Band allerdings nicht, in ihrem neuen Song «Dreamer» wieder eine Originalstimme zu verwenden. Diesmal trifft es die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (57).

In «Dreamer» taucht Martullo-Blochers berühmter Satz «You are a dreamer. You dream, du!» auf, der in den sozialen Medien vor über zehn Jahren zum Internet-Meme wurde. Die Stubete Gäng benutzt in «Dreamer» sogar den Originalton aus dem berühmten Video.

«Das müssen wir machen»

Sänger Aurel Hassler (41) erzählt gegenüber Blick, ihm sei die Idee, einen Song über Wünsche zu schreiben, in den Ferien eingefallen. «Als ich zurückkam, meinte mein Bruder Moritz, das Zitat von Magdalena Martullo-Blocher mit dem Dreamer sei ihm in den Sinn gekommen. Und dann dachten wir eigentlich, wegen der Richi-Geschichte können wir das nicht machen.» Als dann aber auch noch ihr Musikproduzent Georg Schlunegger einen Einfall hatte und «etwas mit dem Dreamer gebastelt» habe, stand fest: «Das waren jetzt so viele Zufälle, das müssen wir machen.»

Diesmal wollte die Stubete Gäng allerdings kein Risiko eingehen. «Zuerst entstand der Song. Und als er unserer Meinung nach gut getönt hat, haben wir ihn Magdalena Martullo-Blocher unterbreitet zum Vorhören und waren gespannt auf ihr Urteil», so Moritz Hassler (37) zu Blick. Und tatsächlich, sie erhielten Martullo-Blochers Zustimmung: «Ob das kompliziert war, weiss ich nicht. Aber wir hatten mit ihrem Umfeld Kontakt und bekamen ihren Segen», so Moritz Hassler. Martullo-Blocher habe den Song «für gut befunden».

Auf Blick-Anfrage bestätigt Magdalena Martullo-Blocher, dass sie den Song «super» findet. Er sorge für gute Laune und eine gelungene Stimmung. «Und das ist ja immer gut.»

Die Stubete Gäng begibt sich mit dem etwas melancholisch anmutenden «Dreamer» auf neues Terrain: «Dieses Lied bringt eine ganz neue und seltene Farbe von der Stubete Gäng. Ich freue mich darauf, das auf unserer Samichlaus-Tour mit dem Publikum zu singen», so Aurel Hassler.