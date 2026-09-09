Darum gehts
- Schweizer Stars im 80er-Jahre-Look durch KI generiert
- Patricia Boser kreiert vier verschiedene Retro-Versionen ihrer selbst
- Jan Dettwyler ähnelt auf KI-Foto Queen-Gitarrist Brian May
Nanu, was ist denn nun plötzlich bei den Schweizer Stars los? Wieso zeigen sich die Moderatorinnen Melanie Winiger (47) und Patricia Boser (58) sowie Unternehmerin Sara Leutenegger (32) plötzlich mit ultravoluminösen Haaren, Schulterpolstern und Neonfarben?
Das hat nichts mit einer neuen Stylistin, sondern mit einem neuen Social-Media-Trend zu tun: Mittels KI werden reale Fotos von heute kurzerhand in die Zeit der 1980er-Jahre zurückversetzt, was in den eben erwähnten Schulterpolstern, neonfarbenen Trainingsanzügen und Wallemähnen resultiert.
Schaut man sich die mittels künstlicher Intelligenz generierten Bilder an, so muss man sagen, dass der Look vielen durchaus steht. Das sieht wohl auch Leutenegger so, die ihr Foto mit einem «Liebe es» versehen hat. Patricia Boser bekommt gar nicht genug von ihrer 80er-Version und hat sich daher gleich vier verschiedene kreieren lassen: So tanzt sie im Look von Jane Fonda (88) durchs Aerobic-Studio, moderiert im blauen Blazer eine Sendung, posiert im Jeans-Look vor einem alten Auto oder lässt ihrer Energie im kleinen Glitzerkleidchen auf der Tanzfläche freien Lauf.
Schweizer Musiker sieht plötzlich aus wie Queen-Mitglied
Der Social-Media-Trend macht auch vor den Männern keinen Halt: Auch Sänger Jan «Seven» Dettwyler (47) will wissen, wie er in den 1980er-Jahren ausgesehen hätte. Dauerwelle sei Dank, hat er auf dem einen Foto durchaus Ähnlichkeit mit Queen-Gitarrist Brian May (79) in jungen Jahren. Eine weitere Version zeigt ihn mit dem für die damalige Zeit typischen Vokuhila.
Alle soeben beschriebenen Bilder sowie weitere durchaus sehenswerte Fotos anderer Stars gibt es in der Bildergalerie zu sehen.