Sido sagt im Podcast «Dein Ernst», sein Interesse an Rap gehe ausgerechnet auf DJ Bobo zurück: Seine Mutter habe ihn als Kind beim Staubsaugen auf dessen «Sprechgesang» aufmerksam gemacht. Cool findet er den Schweizer aber dennoch nicht.

Darum gehts Sido sagt im Podcast, DJ Bobo habe über den Hinweis seiner Mutter sein Rap-Interesse geweckt

Sido fand DJ Bobo nie cool, trennt dies von gut oder schlecht und schliesst Treffen nicht aus

Bei «TV Total» 2005 neckte Sido DJ Bobo, zeigte aber auch Wissen über dessen Karriere in der Show

Saskia Schär Redaktorin People

Sido (45) ist im Podcast «Dein Ernst» von Benjamin von Stuckrad-Barre (51) zu Gast und überrascht dort mit der Aussage, dass der Beginn seiner Rap-Laufbahn auf niemand Geringeren als DJ Bobo (58) zurückzuführen ist. So hatte Sidos Mutter ihren etwa elf Jahre alten Jungen einst beim Staubsaugen auf DJ Bobo, respektive seinen «Sprechgesang», wie sie es nannte, aufmerksam gemacht. «Und dann hab ich mich immer mehr dafür interessiert», erinnert sich Paul Würdig, wie der Rapper bürgerlich heisst, im Podcast zurück.

Trotz dieser Geschichte stellt Sido klar, dass er DJ Bobo «noch nie cool» gefunden hat. Gleichzeitig kategorisiere er cool «nicht in gut oder schlecht» und werte es auch «nicht im Sinne von, ob ich mit jemandem rumhängen kann oder mich mit jemandem abgeben kann oder nicht». Einem gemeinsamen Treffen mit dem Schweizer steht demnach trotz des von Sido attestierten fehlenden Coolheits-Faktors nichts im Wege.

«Du kennst dich ja aus!»

Zu einem frühen Aufeinandertreffen der beiden kam es 2005 in Stefan Raabs (60) «TV Total». Sido war damals 24 Jahre alt und konnte sich fiese Sprüche in Richtung des Schweizers, der kurz vor seiner «Pirates of Dance»-Tour stand, nicht verkneifen. Dieser nahm es allerdings relativ gelassen. In der Show überraschte Sido mit seinem DJ-Bobo-Wissen, was ihm ein erstauntes «Du kennst dich ja aus!» von Stefan Raab einbrachte. Damals war es für den noch eher am Anfang seiner Karriere stehenden Rapper aber offenbar noch zu früh, zu erklären, dass ausgerechnet der in seinen Augen so uncoole DJ Bobo hinter seinem Interesse für den «Sprechgesang» steckt.