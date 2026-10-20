Eine Traueranzeige in der «Solothurner Zeitung» bestätigt: Sascha Ruefers Vater ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Darum gehts SRF-Moderator Sascha Ruefer trauert um seinen Vater Fredy Ruefer Klinar, der 81 Jahre alt wurde

Eine Todesanzeige in der Solothurner Zeitung nennt den Todestag und bestätigt den Todesfall

Die Familie schreibt, Fredy Ruefer Klinar sei zu Hause im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen

Silja Anders Redaktorin People

Trauer im Hause Ruefer. SRF-Moderator Sascha Ruefer (54) hat am 17. Oktober seinen Vater verloren. Das geht nun aus einer Todesanzeige hervor, die in der «Solothurner Zeitung» veröffentlicht wurde.

«In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann, unserem lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager, Anverwandten und Freund», heisst es in der Anzeige. Fredy Ruefer Klinar wurde am 24. September 1945 geboren, er wurde 81 Jahre alt. «Er durfte zu Hause im Kreise seiner Familie friedlich einschlafen. Wir sind dankbar für all die schönen Stunden, für seine aufopfernde Art und Liebe, die er uns auch in schweren Zeiten entgegengebracht hat. In unseren Herzen lebst du weiter», schreibt die Familie auf rührende Art.

Die Anzeige wird mit einem Zitat von Autor Franz Kafka begleitet: «Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.» Sascha Ruefer möchte sich gegenüber Blick nicht weiter zum Tod seines Vaters äussern.