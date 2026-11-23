Die 19-jährige Sandra Zehnder aus Netstal GL ist die neue Braunviehkönigin der Schweiz. Sie setzte sich gegen drei Mitbewerberinnen durch und wird das Braunvieh zwei Jahre lang repräsentieren.

Darum gehts Sandra Zehnder aus Netstal GL wurde gegen drei Mitbewerberinnen zur Braunviehkönigin gewählt

Die 19-jährige Fleischfachfrau repräsentiert das Braunvieh während zwei Jahren an Ausstellungen

Die St. Galler Kuh Felder's BS Besco Beluah gewann an der Swiss Classic den Titel Grand Champion

19 Jahre jung und schon zur Königin gekrönt. Sandra Zehnder ist allerdings keine blaublütige Royal. Sie wurde am 21. November offiziell zur Schweizer Braunviehkönigin gekürt und darf während der nächsten zwei Jahre das Vieh an Ausstellungen und Auftritten repräsentieren.

Gegenüber dem «Schweizer Bauer» sagte die Glarnerin nach ihrem Sieg: «Ich freue mich sehr auf die zwei Jahre. Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll.» Ihre Vorgängerin Luzia Bieri überreichte Sandra Zehnder die Krone und verabschiedet sich auf Instagram von ihrem Amt.

Vorgängerin überreicht die Krone

«Es ist Zeit zum Abschiednehmen. Die Krone wurde der neuen Braunviehkönigin überreicht. Liebe Sandra, ich wünsche dir viele schöne Momente in deinem Amt. Die Krone war für mich nicht nur ein Symbol, sondern eine Leidenschaft, die ich mit viel Herzblut für unser Braunvieh gelebt habe. Die vielen Begegnungen und Gespräche im In- und Ausland waren für mich eine grosse Bereicherung. Für das Vertrauen und die vielen Anfragen für Auftritte möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Behaltet das Braunvieh im Herz.»

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Zehnder ist gelernte Fleischfachfrau und das jüngste von sechs Kindern. Sie ist vor allem wegen der Anpassungsfähigkeit und Robustheit vom Braunvieh begeistert. Zudem produziere das Vieh gute Milch. Ihr Lieblingstier aus der familiären Zucht sei Willi Wilma, Miss Glarus 2021: «Sie ist eine sehr fitte Kuh, eine Liebe, einfach eine Schöne. Sie ist etwas Spezielles», so Zehnder. Durchgesetzt hat sie sich gegen ihre drei Konkurrentinnen Chiara Seiler, Romana Birchler und Eliane Haas.

Renzo Blumenthal über Kuhrasse

Während Sandra Zehnder nun also die neue Schweizer Braunviehkönigin ist, gab es auch bei den Kühen an der Swiss Classic in Brunegg AG einen strahlenden Sieger: Die St. Galler Ausnahme-Kuh Felder's BS Besco Beluah holte sich am Samstag den Titel Grand Champion.

Bauer und Ex-Mister Renzo Blumenthal (49), dessen Kuh Berna diesen Titel diesmal abgeben musste, sagt gegenüber Blick: «Es ist eine wichtige und renommierte Wahl. Sandra Zehnder mag ich die Krone natürlich gönnen. Der Gewinnerkuh natürlich auch. Meine Berna hat den Titel bei der Schönheitswahl, die alle zwei Jahre stattfindet, nun abgegeben. Beide, die Kuh wie die junge Frau, haben wichtige Repräsentationspflichten, unter anderem an Viehausstellungen. Sandra Zehnder vor allem als Ehrendame. Beiden wünsche ich Glück, Freude und Erfolg. Es sind zwei verschiedene, verdiente Schönheitsköniginnen.»