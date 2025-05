1/11 Sängerin Sina hat eine enge Verbindung zum Tal und ist tief bestürzt über das Schicksal der Bewohnenden. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Bergsturz im Walliser Lötschental: Dorf Blatten verschüttet, Fluten der Lonza folgen

Prominente Walliser zeigen sich betroffen

Frieda Hodel spendet Kleider, Spielzeug und Hygieneartikel

Saskia Schär Redaktorin People

Nun ist es wirklich geschehen. Der Berg im Walliser Lötschental ist mitsamt dem Gletscher heruntergekommen, hat das Dorf Blatten am Mittwochabend unter sich begraben. Gebäude, die den Felssturz überstanden haben, fallen den Fluten der sich aufstauenden Lonza zum Opfer. Die Bilder sind schockierend, besonders auch für all jene, die das Wallis ihre Heimat nennen und im betroffenen Gebiet Freunde und Verwandte haben.

«Mitansehen zu müssen, wie Berg und Gletscher einen Teil des Tals in Schutt und Asche verwandeln und den Bewohnenden ihre Existenz, ihr Hab und Gut nimmt, macht mich sehr betroffen», erklärt Sängerin Sina, die am besagten Mittwoch 59 Jahre alt geworden ist, gegenüber Blick. Ihr Vater war Lötschentaler, ihre Bürgergemeinde ist das verschüttete Blatten selbst.

Entfernte Verwandte von ihr in Blatten haben alles verloren, «in unserem Haus in Wiler haben Bekannte auf unbestimmte Zeit eine Bleibe gefunden», so die Walliserin. Im besagten Nachbardorf Wiler wurden bis am Donnerstagmorgen ebenfalls fünf Personen evakuiert. Das Haus von Sinas Familie war davon nicht betroffen, den dort untergekommenen Bekannten bleibt eine erneute Evakuation somit vorerst erspart.

Wenn sie die Bilder im Fernsehen sehe, wirke «alles unwirklich, wie aus in einer Science-Fiction-Szene.» Fotos des verschütteten Dorfs haben sowohl «Bestürzung über die Kraft der Natur, die in Minuten ein Dorf auslöscht» sowie «Mitgefühl mit den Menschen, die gestern ihr Heim verloren haben» ausgelöst. In Gedanken sei sie bei den Personen im Tal «und fühle mit ihnen».

«Es ist erschütternd zu sehen, wie machtlos wir gegenüber den Kräften der Natur manchmal sind.»

Frieda Hodel (42) und Ehemann Fabio Zerzuben (41), die mit den gemeinsamen Kindern in Termen nahe Brig wohnen, zeigen sich Blick gegenüber «tief betroffen und schockiert über das Geschehene in Blatten.» Ihre Gedanken seien bei all «den Menschen in der Region – bei den Betroffenen, ihren Familien und allen Einsatzkräften vor Ort. Es ist erschütternd zu sehen, wie machtlos wir gegenüber den Kräften der Natur manchmal sind.»

Die Kosmetik-Unternehmerin und der Content Creator haben Kundinnen und Kunden in der betroffenen Region «und senden ihnen von Herzen Kraft in dieser schweren Zeit». Das Ehepaar belässt es jedoch nicht nur bei Worten und Gedanken, sondern spendet noch am Donnerstag «Kleider, Spielsachen, Hygieneartikel und Alltagssachen».

«Berge sind gefährlich»

Auch FC-Sion-Präsident Christian Constantin (68) lässt die Situationen im Tal alles andere als kalt. «Wir haben einen Fanclub im Lötschental mit 250 Mitgliedern. Die Region liegt uns also nahe. Es ist eine Tragödie. Aber zum Glück nur eine finanzielle, keine in Bezug auf Menschenleben», so Constantin zu Blick. «Aber die Berge bergen immer ein Risiko. Berge sind gefährlich. Wir als Bergler müssen damit leben hier.»