Verena Kerths Baby-Wunsch mit Reto Hanselmann wird zum Drama: Nach einem Streit beim Oktoberfest verweigert der Zürcher Partykönig den Kontakt. Hat das Projekt noch eine Zukunft?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verena Kerth und Reto Hanselmann planen kein gemeinsames Kind mehr

Streit nach Oktoberfest-Feier: Hanselmann zeigte Kerth den Mittelfinger

Kerth meldete sich dreimal, doch Hanselmann schweigt seit zwei Wochen

Michel Imhof Teamlead People

Zum Start vom Oktoberfest in München liess Verena Kerth (45) vor zwei Wochen die Katze aus dem Sack: Sie denke über ein Kind nach und könnte sich dieses mit ihrem besten schwulen Freund, dem Zürcher Partykönig Reto Hanselmann (45), vorstellen, sagte sie zur Münchner «Abendzeitung». Hanselmann bestätigte gegenüber Blick, Gespräche mit ihr darüber geführt zu haben. Doch nun scheint der Baby-Traum schon wieder geplatzt: «Aktuell herrscht Funkstille zwischen uns», sagt Hanselmann auf Anfrage von Blick.

Grund ist ein Zwischenfall nach dem legendären Alm-Auftrieb am ersten Wiesn-Sonntag im Käfer-Zelt. Nach der Promi-Feier kam es in der Schickeria-Disco P1 zum Eklat. Er habe Verena Kerth «den Finger gezeigt», sagt er in seinem Podcast «Hanselmann & Heller». «Ich fand: Du kannst mich mal kreuzweise», so Hanselmann weiter. «Auf Nimmerwiedersehen. Adios Amigos. Jetzt hat sie mich diese Woche dreimal angerufen: ‹Was ist denn los, Mäuschen? Ich weiss von nichts.›»

Kommt Verena Kerth zu Hanselmanns Partys im Oktober?

Was genau vorgefallen ist, will Hanselmann auf Anfrage von Blick nicht sagen. Er hat seither nicht mehr mit Verena Kerth gesprochen und weiss auch nicht, ob sie zu seiner eigenen Oktoberfest-Party «Hanselmann's Wiesn» Mitte Oktober oder zu seiner Halloweenparty «Season Of The Witch» am 31. Oktober im Zürcher Kaufleuten kommt. «Sie hat sich am selben Datum auch für die Feier im Europa-Park angemeldet. Mehr weiss ich nicht», so Hanselmann.

Total ernst seien die Baby-Pläne von Hanselmann und der Ex von Oliver Kahn (57) und Marc Terenzi (48) ohnehin nicht gewesen, sagt der Veranstalter in seinem Podcast. «Ich habe nie mit Verena abgemacht, dass ich jemals ein Kind mit ihr wollen würde», stellt er klar. Er präzisiert gegenüber Blick: «Ich finde das ein schönes Konzept, wenn eine alleinstehende Frau mit einem schwulen Freund ein Kind hat und sie dieses gemeinsam grossziehen. Die Nachwuchs-Gespräche mit Verena liegen jetzt auf Eis.»

«Affentheater» im Bierzelt

Schon am ersten Wiesn-Tag sei die Situation mit Kerth in der Wildstuben angespannt gewesen. Da sei es zu einem Zwischenfall mit Reality-Star Sam Dylan (41) gekommen. «Sie warf ihm vor, dass er sie ohne Zustimmung am Tisch gefilmt habe. Am Ende wollte sie umgesetzt werden. Und als sie dann am neuen Tisch eine Stunde nicht bedient wurde, war die Stimmung im Keller», so Hanselmann. «Das war ein Affentheater.»

Ob das Feuer der Freundschaft zwischen Hanselmann und Kerth nun endgültig erloschen ist, bleibt unklar. «Wir hatten schon mehrfach solche Momente. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen.»