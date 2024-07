Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Taylor Swift tritt am Dienstag und Mittwoch im Zürcher Letzigrund-Stadion auf.

Michel Imhof Teamlead People

Wenn Taylor Swift zum ersten Mal in der Schweiz auftritt und während ihrer zwei Konzerte der Eras Tour über 90'000 Fans begrüsst, ist auch die Schweizer Prominenz nicht weit. Wir haben nachgefragt, was für sie die Faszination Taylor Swift ausmacht.

«Tagesschau»-Moderator Michael Rauchenstein (34)

«Ich besuche das Konzert mit Freundinnen von mir – sie sind grosse Swifties und haben auch Armbänder gebastelt, die wir offenbar mit anderen Fans tauschen werden. Debby, eine Freundin von mir, hat mir auch eine persönliche Playlist mit den wichtigsten Liedern von Swift zusammengestellt. Die höre ich jetzt im Fitnesscenter auf und ab und lerne die Songtexte. Und ich bekam die Aufforderung, mich gemäss einer Era von Taylor Swift zu kleiden. Was das genau heisst, muss ich noch herausfinden. Ich freue mich jedenfalls riesig aufs Konzert. Das wird ein Spektakel.»

«Tagesschau»-Moderator Michael Rauchenstein wird sich am Konzert inspiriert von einer Era von Taylor Swift anziehen.

Sängerin und Schauspielerin Sandra Studer (55)

«Ich werde das Konzert mit meiner 23-jährigen Tochter Lili besuchen. Eigentlich kenne ich Taylor Swift nicht so gut, aber ich gehe aus Neugier und um den Hype zu verstehen, den sie ausgelöst hat. Zudem gehört für mich ein Open-Air-Konzert pro Jahr zum Sommerfeeling dazu.»

Sandra Studer geht mit ihrer Tochter ans Konzert und will sich selbst ein Bild vom Swift-Hype machen.

Moderator Sven Epiney (52)

«Ich bin sehr fasziniert von Taylor Swift und habe ihren Weg vom Country-Newcomer zur Pop-Ikone über all die Jahre mitverfolgt. Sie ist einer der grössten Superstars der heutigen Zeit, umso mehr freue ich mich, beim Konzert live dabei zu sein. Im Auto läuft bei mir in letzter Zeit nur Taylor Swift, sowohl bekannte als auch weniger bekannte Lieder. Welche Songs sie am Ende spielt, weiss ich aber nicht. Da lasse ich mich überraschen.»

Sven Epiney verfolgt Swift schon lange und freut sich auf das Spektakel um die US-Sängerin.

Musiker Marc Sway (45)

«Für unsere Familie findet Weihnachten schon im Juli statt: Wir haben uns allen Tickets für Taylor Swift geschenkt. Durch Kontakte sind wir noch im letzten Moment zu diesen Karten gekommen, es ist wie ein Lottogewinn. Das Phänomen Taylor Swift finde ich total spannend. Zu sehen, wie eine einzelne Person einen weltweiten Hype auslösen kann. Und als Musiker ist für mich natürlich spannend zu sehen, was gerade das höchste aller Dinge in der Popmusik ist.»

Marc Sway hat Tickets für die ganze Familie gekauft.

«Gesichter & Geschichten»-Moderatorin Jennifer Bosshard (31)

«Ich besuche das Konzert am Mittwoch mit meiner Schwester und verfolge Taylor Swift schon seit ihren Anfängen. Sie hat sich den Respekt in der Musikszene wirklich hart erkämpfen müssen. Man hat sie belächelt und öffentlich gedemütigt – wir erinnern uns an den Kanye-West-Vorfall bei den VMA 2009. Heute ist sie die erfolgreichste Sängerin auf diesem Planeten, mit einer Welttournee, die in die Geschichte eingehen wird. Ich gönne ihr diese Genugtuung – und bezahle deshalb rund 300 Franken für mein Ticket. Zur Vorbereitung habe ich – zugegeben – schon geschaut, welche Lieder sie singen wird – und lerne sie nun auswendig.»

Jennifer Bosshard ist fasziniert von Swifts Werdegang.

Zürcher Partykönig Reto Hanselmann (42)

«Ich bin garantiert am Dienstag dabei und, wenn ich total begeistert bin, am Mittwoch gleich noch mal. Obwohl sich meine Begeisterung für Taylor Swift zunächst in Grenzen hielt, wurde ich mittlerweile vom Hype um das Phänomen Taylor Swift mitgezogen. Als Partyveranstalter bin ich besonders auf die Inszenierungen und Spezialeffekte gespannt. Und heimlich hoffe ich darauf, dass auch Taylors Freund Travis Kelce auf der Bühne stehen wird. Der ist unglaublich schön!»

Reto Hanselmann hofft, auch Swifts Partner, Travis Kelce, zu Gesicht zu bekommen.

SRF-3-Moderatorin Céline Werdelis (36)

«Um mich herum basteln viele Freunde Freundschaftsarmbänder fürs Konzert. Ich selbst bin zwar kein Swiftie, aber ich verfolge Taylor Swift schon länger, weil ich ihre Geschichte unglaublich spannend finde. Ich bewundere, wie sie und ihr Team die Marke Taylor Swift zu einem weltweiten Phänomen aufgebaut haben und wie sie als Frau ihren Gegnern entschieden entgegentritt. Taylor Swift ist Popgeschichte, die ich mir nicht entgehen lassen will.»

Céline Werdelis findet, das Konzert sei auch ein Stück Musikgeschichte.