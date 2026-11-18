Darum gehts Sport-Influencer Peter Bolliger und seine Frau Rebecca haben ihr ungeborenes Kind verloren

Rebecca musste nach einer Eileiterschwangerschaft sofort im Spital notfallmässig operiert werden

Das Paar machte den Verlust öffentlich, um Betroffenen Mut zu machen und Offenheit zu fördern

Silja Anders Redaktorin People

Seit sieben Jahren sind sie ein Paar, nun wollten Sport-Influencer Peter Bolliger (30) und seine Ehefrau Rebecca endlich ihre eigene kleine Familie gründen. Schnell wurde Rebecca schwanger und die Freude der beiden war grenzenlos. Peter und Rebecca Bolliger wollten die freudige Nachricht vorerst für sich behalten. «Es war unser kleines Geheimnis», schreibt Bolliger auf Instagram. «Ich kann mich gut daran erinnern, wie grosse Freude sie hatte, als sie es mir erzählte», so der Influencer. Sie machten sich keinen Druck und dann passierte es doch schneller als gedacht – sehr zur Freude des Paares.

«Doch dann ist alles ganz anders gekommen», schreibt Bolliger in einem neuen Beitrag auf Instagram. «Das Video ist für die stärkste Frau, die ich kenne», beginnt Bolliger sein Video.

Not-Operation bei Rebecca

Eigentlich war Bolliger Anfang Juli für den Eiger-Lauf angemeldet, doch kurzfristig nahm er daran nicht teil. «An dem Wochenende, an dem ich weg war, kam plötzlich ein Anruf, dass Rebecca im Spital ist und sofort notfallmässig operiert werde, weil es leider eine Eileiterschwangerschaft war», erzählt Peter Bolliger die dramatische Wendung des vermeintlichen Schwangerschaftsglücks. Bei einer Eileiterschwangerschaft nistet sich die befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutter, sondern in der Schleimhaut des Eileiters ein. Dort ist der Embryo nicht überlebensfähig, die Schwangerschaft muss daher medizinisch beendet werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was folgte, seien einige der schwierigsten Wochen und Monate gewesen, die das Paar «und vor allem Rebecca» habe durchstehen müssen. Sie hätten es zunächst privat verarbeiten wollen. «Umso mehr wir aber auch darüber geredet haben, umso mehr haben wir gehört, dass wir nicht die Einzigen sind, die so was schon durchmachen mussten», sagt Bolliger. Daher habe er den Post auf Wunsch von Rebecca nun geteilt, «um anderen Frauen (und Paaren), die vielleicht etwas Ähnliches durchmachen, Mut zu machen, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich bin so stolz auf dich, Schatz», schliesst der Sportler. Er betont, dass das Paar mit dem Video kein Mitleid erhaschen wolle. Auch Rebecca meldet sich im Video zu Wort und erklärt, dass es ein Thema sei, mit dem sie offen umgehen möchte. Bolliger bewundert seine Frau dafür, wie positiv sie trotz allem mit der Situation umgehe.