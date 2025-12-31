Sandro Stocker hält auf der Bühne einer Schweizer Pferdeshow um die Hand seiner Freundin an. Weil der Antrag gefilmt wird, klingelt das Telefon des Schweiz-Peruaners seither ununterbrochen.

Darum gehts Schauspieler Sandro Stocker machte Cristina vor zwei Monaten einen öffentlichen Heiratsantrag

Der Antrag wurde viral und führte zu Interviewanfragen aus Peru

Silja Anders Redaktorin People

Es ist einer der romantischsten Momente im Leben eines Paares: der Heiratsantrag. Manche machen ihn ganz intim zu zweit, andere entscheiden sich für die grosse Bühne vor viel Publikum. So wie der Schweizer Schauspieler Sandro Stocker (32).

Als er vor zwei Monaten seiner Freundin Cristina Neyra (36) einen Heiratsantrag macht, steht Stocker für die Pferdeshow Cavalluna im Einsatz und beschliesst, seine Liebste mit einer grossen Geste und Pferden im Hintergrund um ihre Hand zu bitten.

Plötzlich geht der Antrag viral

«Die Leute bei Cavalluna haben mich diesbezüglich toll unterstützt», sagt der Schauspieler zu Blick. «Sie hatten nur zwei Forderungen: Ich muss das Publikum auf Deutsch einführen, bevor ich auf Spanisch weitermachen kann, und ich darf nicht länger als zwei Minuten brauchen, da die Pferde aufs Mal nicht länger als eineinhalb Minuten auf der Bühne sein dürfen. Dann musste ich Cristina nur noch überzeugen, dass sie zur Show kommt und anschliessend auf die Bühne.» Was einige Wochen danach kommt, hätte das Paar nicht erwartet.

Die beiden hätten beim Weihnachtsessen gesessen, als mit einem Mal das Telefon nicht mehr aufgehört habe, zu klingeln, erzählt Sandro Stocker gegenüber Blick. In Peru ist der Clip vom Heiratsantrag nämlich viral gegangen. Stocker ist Halb-Peruaner, seine Verlobte stammt ebenfalls aus Peru. Der Schauspieler hat sich in Peru inzwischen einen Namen gemacht, wodurch er im Land kein Unbekannter ist.

Interviewanfragen aus Peru

Unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer filmten den besonderen Moment und kamen nach der Show auf Stocker zu, um ihm zu gratulieren und ihre Videos zu geben. So kam es, dass der Clip auch in der Heimat seiner Verlobten ankam und dort einschlug wie eine Bombe. Das Paar wurde vom zweitgrössten TV-Sender des Landes, Latina TV, um ein Interview gebeten – Stocker spielte auf dem Sender in Telenovelas mit. Allerdings bezeichnete man Sandro Stocker in Peru mit einem Mal als «schwedisch-peruanischen Schauspieler». Stocker stellte dieses Missverständnis jedoch richtig und erklärte im Fernsehen, dass er nicht Schwede, sondern Schweizer sei.

Cristina zieht für Sandro Stocker in die Schweiz

Kennengelernt haben die beiden sich in Peru auf einer Party der amerikanischen Botschaft. Das ist nun drei Jahre her. Für Sandro Stocker läuft es zu diesem Zeitpunkt in der Schauspielerei in Peru sehr gut, dann kommt ein Angebot aus Deutschland für den Film «Hundslinger Hochzeit». Der Film wird zum grossen Erfolg und Stocker kehrt für eine Weile nach Europa zurück, weil er auch in der Schweiz Job-Angebote hat. Cristina kommt hinterher. «Der Plan war eigentlich immer, dass wir zurück nach Peru gehen», sagt Stocker. Mit der Zeit merken sie aber, dass die Schweiz auf lange Sicht vielleicht doch keine so schlechte Option ist. Sie beschliessen, zu bleiben. Und Sandro Stocker beschliesst, Cristina einen Antrag zu machen. Schon im Januar wird geheiratet. Vielleicht geht ja auch das Jawort viral, wer weiss.

Aktuell arbeitet Sandro Stocker an einem peruanisch-schweizerischen Spielfilmprojekt mit dem Titel «El Metador», das derzeit in der Schweiz entwickelt wird.