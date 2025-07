1/8 Nemo ist verliebt. Foto: keystone-sda.ch

Nemo zieht nach Paris und teilt Einblicke vom neuen Alltag

Humorvolles Video zeigt Herausforderungen und Erlebnisse in der Stadt

Nemo arbeitet tagsüber im Tonstudio

Silja Anders

«Oh là là, Paris ist wie ein Paradies» – so lautet der Refrain des Songs «Paris» der A-capella-Gruppe Wise Guys. Und genau dieser Meinung scheint auch Nemo (25) zu sein. Der ESC-Star von 2024 kündigte Ende Mai bereits an, in die französische Hauptstadt ziehen zu wollen – nun machte Nemo Nägel mit Köpfen und ist definitiv in Paris angekommen.

In einem Video auf Instagram gibt Nemo Einblick in den neuen Alltag. «Da bin ich einfach so nach Paris gezogen», erzählt Nemo in einem Voiceover im Video. Zu sehen ist dabei Nemo mit einem silbernen Köfferchen, wie Nemo sich in der neuen Umgebung umschaut. Dabei erinnert das Gesangstalent aus Biel an sämtliche Filme, in denen die Protagonisten und Protagonistinnen in einer neuen Stadt ankommen, um ein neues Leben zu starten – aufgeregt über das neue Abenteuer, mit einem verklärten Blick auf die Dinge, weil man so verliebt in den neuen Lebensmittelpunkt ist. Es ist die pure französische Lebensfreude, die «joie de vivre».

Nemo in der Stadt der Liebe

«Nichts geht über einen Neuanfang in der Stadt der Liebe», erklärt Nemo weiter, während der Blick verträumt auf ein Pärchen fällt – welches, ganz im Widerspruch zu Nemos Aussage – heftig streitet. Und auch der ruppige Rausschmiss aus einer Boulangerie, als Nemo das Wort «Croissant» nicht französisch genug ausspricht, lässt nicht viel Raum für die Liebe in der «Stadt der Liebe». Nemo erklärt im Video, fleissig dabei zu sein, Französisch zu lernen und sagt in der Sprache Molières stolz den Satz: «Ich heisse Nemo. Ich muss jetzt wirklich auf die Toilette.»

Ausserdem habe Nemo bereits Kontakte zur «örtlichen Hut-Gemeinschaft» geknüpft, wie es im Video heisst. Tagsüber steht Nemo im Tonstudio und arbeitet an neuer Musik. Und nachts? Da nimmt das Musik-Talent an Zoom-Kursen teil – und lernt Teleportieren. Auch dieser Teil ist mit Humor zu nehmen.

Am Ende des Videos sieht man, wie Nemo einen Brief an eine unbekannte Person schreibt: «Ich liebe es hier, aber ich vermisse dich sehr. Es ist verrückt, wie das Leben manchmal spielt. Komm mich eines Tages besuchen. Nemo.» Und fügt mit einem Augenzwinkern dazu: «P.S. Vielleicht, sobald ich ein Bett habe.» Nemo schient sich also in Paris schon bestens eingelebt zu haben – wenn auch noch nicht ganz eingerichtet, und beweist mit dem Video, dass Nemo nicht nur gesangliches, sondern auch komödiantisches Talent hat.