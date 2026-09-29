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Nina Chuba schwärmt:«Ich liebe das Essen, die Tiere und natürlich die Festivals»

Sängerin liebt die Schweiz
Nina Chuba wirbt für ihr Lieblingsland

Nina Chuba war noch nie im Herbst in der Schweiz und das, obwohl sie das Land so liebt. Die deutsche Sängerin hegt einen Verdacht: Wir halten die Jahreszeit bewusst versteckt. Hat da etwa Schweiz Tourismus seine Finger im Spiel?
Publiziert: 15:43 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Nina Chuba liebt nicht nur die Schweiz, sondern auch Aromat.
Foto: Michel Imhof

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nina Chuba lobt die Schweiz und spekuliert über einen versteckten Herbst
  • Ein Influencer vermutet Schweiz Tourismus hinter kreativen Social-Media-Inhalten
  • Alphorn-Videos in New York City erreichen sogar Hollywood-Star Orlando Bloom
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Saskia SchärRedaktorin People

Nina Chuba (27) ist Schweiz-Fan. Das ist spätestens seit dem Auftritt der deutschen Sängerin am Gurtenfestival vergangenen Juli klar. «Ich muss es einmal aussprechen. Festival in der Schweiz – da kann sich jedes deutsche Festival mal eine Scheibe abschneiden», meinte sie damals nach ihrem Auftritt in ihrem Podcast «Die Leute lieben das».

Nun meldet sie sich mit einem neuen Schweiz-Reel auf Instagram und meint darin geheimnisvoll: «Ich bin mir jetzt sicher, die Schweiz versteckt den Herbst». Auf diesen Gedanken ist sie dank eines Instagram-Videos gekommen, in dem ein britischer Influencer dieser Meinung ist. Er begebe sich daher nun auf Spurensuche, um seine Theorie zu beweisen.

Chuba springt auf den Zug auf, begründet ihre Liebe zu ihrem «absoluten Lieblingsland» mit dem Essen, den Tieren, den Festivals und «dass irgendwie alle so naturverbunden» seien. «Trotzdem war ich noch nie im Herbst in der Schweiz. Woran das liegt? Was verheimlichen die uns?»

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Hat Schweiz Tourismus die Finger im Spiel?

Eine Antwort liefern weder Chuba noch das sehr professionell aufbereitete Video des britischen Influencers, dessen Kanal den Namen «Chase the truth» (dt. «Jage die Wahrheit») trägt. Schaut man sich sein Profil – auf dem es lediglich fünf Beiträge gibt – jedoch etwas genauer an, so lässt einen der Verdacht nicht los, als würde keine einzelne Person dahinterstecken, sondern viel mehr eine Werbekampagne. Vielleicht von Schweiz Tourismus?

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Der Verdacht erhärtet sich, wenn man auf das einzige Profil klickt, welchem «Chase the truth» folgt: «alphornautumn». Dabei handelt es sich gemäss der Profilbeschreibung um den Alphornisten Christoph. Dieser lässt sein stattliches Instrument derzeit in New York City erklingen, sei es auf dem Times Square oder gar in der Subway.

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Sollte tatsächlich Schweiz Tourismus dahinterstecken, wäre dieser Plan wohl aufgegangen: Videos des in der Subway Alphorn spielenden Schweizers machen auf Social Media bereits die Runde. Das Schweizer Model Luisa Laemmel hat ein entsprechendes Reel in ihrer Story repostet, womit das Video auch von einem echten Hollywood-Star gesehen worden sein dürfte. Schliesslich ist ihr Freund niemand Geringeres als Schauspieler Orlando Bloom (49).

Auf Anfrage bei Schweiz Tourismus heisst es lediglich Nina Chuba sei nicht ihre «offizielle» Werbebotschafterin. «Mehr können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.»

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