Heilige Nacht bedeutet beim Musikerpaar nicht automatisch auch ­stille Nacht. Dafür sorgen die Enkelinnen des bekannten Bandleaders. Gesungen wird am besinnlichen Fest gemeinsam.

Darum gehts Christoph Walter und Nelly Patty planten ihre Weihnachtstour schon im Hitzesommer

Sie läuft vom 29. November bis am 20. Dezember in der Deutschschweiz

Heiligabend feiern sie in Sursee mit Ex-Frau, Enkeln und Gesang

Andrea Butorin

Bei ihnen herrscht fast das ganze Jahr hindurch Weihnachten. Denn auch im grössten Hitzesommer ­planen der Bandleader ­Christoph Walter (59) und ­seine Frau Nelly Patty (46) ihre gemeinsame Weihnachts­tournee. Kaum sind diese ­Konzerte zu Ende, legen sie sich ins Zeug, um am 24. Dezember der ganzen Familie bei sich zu Hause in Sursee LU ein zauberhaftes Weihnachtsfest zu bescheren.

Ganz besonders freut sich Walter jeweils auf seine beiden Enkelinnen Amélie (4) und ­Sophie (20 Monate). Seine Ex-Frau Jacqueline Walter (60) ­feiert jeweils ebenfalls mit, auch wenn die beiden schon seit 23 Jahren geschieden sind. Die Mutter der gemeinsamen Söhne Simon (32) und Tobias (30) reist aus dem Bündnerland an. Sie seien sich als Familie stets verbunden geblieben. «Unsere Buben konnten ja nichts für die Trennung, und mir war es wichtig, dass wir ­ihnen gemeinsam ein schönes Fest bereiten», erklärt Christoph Walter.

An die Weihnachtszeit in ­seiner eigenen Kindheit hat der Bandleader nur schöne Erinnerungen: Kerzenlicht, verschneite Landschaften und das geheimnisvolle Christkindli … Bei ­Nelly Patty war das anders. In ihrer Familie sei kaum je fest­liche Stimmung aufge­kommen. Zudem verunfallte ihr Cousin ausgerechnet an einem Weihnachtsabend tödlich. «Für mich war Weihnachten deshalb etwas Schwieriges, bis ich in Christophs Familie gekommen bin», sagt sie. «Ich hätte mir nichts Besseres ­wünschen können, denn ich habe hier Liebe, Wärme und eine Familie gefunden.»

«Alle singen mit»

Mit ihrer Weihnachtstour «It’s Christmas Time» sind das Christoph Walter Orchestra, Nelly Patty und der Sänger ­Moritz Schlanke (39) zwischen dem 29. November und dem 20. Dezember in der Deutschschweiz unterwegs. Deshalb ist es dem Paar wichtig, das Fest an Heilig­abend ohne Hektik zu organisieren.

Weihnächtliches Ambiente schaffen Walter und Patty mit einem knapp vier Meter grossen, geschmückten Tannenbaum im Garten, der vom ­Esstisch aus zu sehen ist. Die Vorspeise ist für die gebürtige Französin Nelly Patty unverhandelbar: Austern und Foie gras. Ansonsten gibt es mal Fondue bourguignonne, mal Fondue chinoise, mal ein Filet im Teig.

Das alljährliche Wichteln verhindere eine Geschenk­schlacht. «Nach dem Essen beginnen wir, Weihnachtslieder in allen möglichen Sprachen zu singen», sagt Nelly Patty. «Wir geben aber nicht etwa ein Konzert, sondern alle ­singen mit.» Ihr Lieblingslied ist «Petit Papa Noël», ein französischer Klassiker. Christoph Walter mag John Lennons Antikriegs-Weihnachtslied «Happy Xmas (War Is Over)» am liebsten.

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Es sei stets ein ungezwun­gener Abend mit viel Musik, Lachen, Spielen und guten ­Gesprächen, sagt Christoph ­Walter: «Vor zwei, drei Uhr geht niemand ins Bett.» Praktischerweise würden die meisten Gäste bei Walter und Patty oder ganz in der Nähe übernachten, sodass es am nächsten Morgen ebenso gesellig weitergeht: beim gemein­samen Brunch im Pyjama.