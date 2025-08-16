Nach der Geburt ihres zweiten Kindes lag Alexandra Maurer lange auf der Intensivstation. Nun gibt es endlich wieder schönere Nachrichten: Die Moderatorin ist mit ihrer Familie in den Ferien und geniesst ihr doppeltes Mutterglück in vollen Zügen.

1/7 Alexandra Maurer kann ihre zweite Tochter inzwischen gesund in den Armen halten. Foto: Instagram zvg

Darum gehts Alexandra Maurer erholt sich nach dramatischer Geburt ihrer zweiten Tochter

Moderatorin geniesst Familienurlaub in Ascona und strahlt auf Instagram-Fotos

Ärzte kämpften sieben Stunden um Maurers Leben nach der Entbindung

Silja Anders Redaktorin People

Alexandra Maurer (43) strahlt wieder. Das ist nicht selbstverständlich, denn noch vor einigen Wochen lag die Schweizer Moderatorin auf der Intensivstation. Die Geburt ihrer zweiten Tochter hatten dramatische Folgen für Maurer, wie sie am 1. August auf Instagram zugab – schlimmer, als man bisher annahm.

«Was perfekt anfing, endete für mich in einem Alptraum und einer siebenstündigen Operation, während der ein Ärzteteam um mein Leben kämpfen musste», erzählt sie.

Alexandra Maurer liebt ihr Leben als zweifache Mama

Das alles sind nun nur noch böse Erinnerungen. Jetzt heisst es für Alexandra Maurer nach vorne blicken. Und das tut sie – und geniesst ihr Leben als Zweifachmama in vollen Zügen, wie sie auf Instagram zeigt.

«Erste kleine Auszeit nach all den Strapazen der letzten Wochen», schreibt sie zu einer Reihe von Fotos, die sie mit ihren Töchtern oder ihrem Ehemann Greg Sadlier (45) zeigen. Die Ferien in Ascona TI taten ihr gut, wie man sieht und wie sie auch selbst bestätigt, denn auf jedem einzelnen Foto strahlt Alexandra Maurer bis über beide Ohren. «Tat so gut, Leute ... könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hab's so geniessen können, viel gelacht und vor allem den Moment gelebt und geschätzt. Hach ... mein Herz ist voll..».

Auch ihre ältere Tochter Amélie (6) scheint sich in der Rolle der grossen Schwester wohlzufühlen und schiebt abends fröhlich den Kinderwagen ihrer kleinen Schwester durch die Strassen. Beim Anblick dieser fröhlichen Ferienbilder wird auch den Fans warm ums Herz und sie hinterlassen in der Kommentarspalte etliche Herz-Emojis für Alexandra Maurer und ihre Familie.