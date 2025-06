Alexandra Maurer hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. An sich schöne Neuigkeiten, doch die Moderatorin schockt ihre Fans mit einem dramatischen Update: Es gab Komplikationen. Ihre Tochter kam gesund zur Welt, doch sie selbst liegt nun auf der Intensivstation.

1/5 Im Mai fanden Alexandra Maurer und ihr Ehemann Gred Sadlier bei ihrer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres zweiten Babys heraus. Foto: Instagram / Alexandra Maurer

Darum gehts Alexandra Maurer brachte zweite Tochter zur Welt, liegt auf Intensivstation

Geburt per Kaiserschnitt erfolgte aufgrund früherer Komplikationen

Maurers erste Tochter Amélie ist 6 Jahre alt

Moderatorin Alexandra Maurer (43) hat vergangenen Donnerstag, 12. Juni, ihre zweite Tochter per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Erst jetzt meldet sich die Moderatorin auf Instagram bei ihren Fans. Und das hat einen ernsten Grund.

Die Geburt war nicht ganz einfach für Maurer und sie liegt nach wie vor auf der Intensivstation, wie sie nun auf Instagram verkündet.

Das kleine Mädchen, dessen Namen Maurer noch nicht verrät, ist aber gesund zur Welt gekommen. «Heute vor einer Woche hatten wir das Glück, zum zweiten Mal Eltern einer weiteren unglaublichen Tochter zu werden. Es geht ihr ausgezeichnet. Wir sind sehr dankbar dafür», schreibt Alexandra Maurer auf Social Media. Sie bedankt sich bei allen, die sie in dieser Zeit unterstützen und an all die lieben Nachrichten, die sie erreicht haben. «Wir werden uns bei euch allen individuell melden, sobald ich wieder daheim bin», schreibt sie weiter.

Wegen Komplikationen entschied sie sich für Kaiserschnitt

2018 kam Maurers erste Tochter Amélie (6) zur Welt. Auch damals kam es zu Komplikationen. Das war eigentlich der Grund, weshalb sich die nun zweifache Mutter diesmal für einen Kaiserschnitt entschied.

Einen Tag vor der geplanten Geburt hat sie sich auf Instagram von ihrem Leben als Familie zu dritt verabschiedet, dafür rührende Worte an ihre Erstgeborene gerichtet. «Meine wunderbare kleine grosse Amélie. Es ist der letzte Abend als dreiköpfige Familie. Wenn ich aus dem Spital zurückkomme, wirst du nicht mehr die Kleine sein ... du wirst die grosse Schwester sein ... und was für eine Schwester ...!»

«Und vergiss niemals, meine Liebe wird nicht geteilt, sie wird einfach grösser werden ... genau wie deine.»