1/6 Alexandra Maurer hat verraten, welches Geschlecht ihr zweites Kind haben wird. Foto: Mon Cheri via Getty Images

Darum gehts Alexandra Maurer erwartet mit 42 Jahren ihr zweites Kind, ein Mädchen

Gender-Reveal-Party mit rosa Kuchen und Deko im Mandarin Oriental Savoy

Nach der Geburt ihrer Tochter Amélie galt sie als unfruchtbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Alexandra Maurer erwartet mit 42 Jahren ihr zweites Kind. Fast sieben Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Amélie (6) hätte sie es nicht für möglich gehalten, noch mal schwanger werden zu können. Sie galt nach Amélie als unfruchtbar, da deren Geburt mit schweren Komplikationen verbunden war.

Doch Amélie bleibt nun doch kein Einzelkind. Und wie Alexandra Maurer jetzt auf Instagram verkündete, wird es diesmal wieder ein Mädchen. «Fast hätten wir die Hoffnung aufgegeben, but life works in mysterious ways..», schreibt die Moderatorin auf Instagram zu einem Video.

Feier über den Dächern von Zürich mit Freunden und Torte

Am Wochenende feierte Maurer mit ihrem Ehemann Greg sowie Freunden und Familie eine Gender-Reveal-Party, also eine Party, bei der das Geschlecht des Kindes auf verschiedene Weisen verkündet wird. Im Fall von Maurer und ihrem Mann liessen die beiden einen Kuchen backen, dessen Cremefüllung rosafarben und mit Himbeeren gespickt war.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gegenüber «20 Minuten» verriet die Moderatorin, dass sie selbst, ihr Ehemann und Tochter Amélie das Geschlecht bereits seit einer Weile wussten – und sie selbst auf einen Buben getippt hätte.

Gefeiert wurde im Mandarin Oriental Savoy in Zürich und wer von den Gästen ein bisschen aufmerksam war, konnte schon vor dem Anschneiden des Kuchens erahnen, welches Geschlecht Maurers zweites Kind haben würde, denn Deko und Drinks waren in Rosatönen gehalten.

«Yep, it's a girl!»

«Danke an meine Familie und Freunde, die mich/uns die letzten vier Jahre ermutigt haben, nicht aufzugeben, mit dem 2. Babywunsch und uns unterstützt haben.. every step of the way…», schreibt Maurer gerührt auf Instagram und ergänzt, dass Amélie die beste grosse Schwester sein werde und «bald ne kleine Sis'» bekomme, denn «Yep, it's a girl!».