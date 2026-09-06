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Welches ist Ihr Lieblingsspiel?

Ich bin ein riesiger Spiele-Fan. Scrabble ist eines meiner Lieblinge. Eigentlich alles, was mit Sprache und Geschicklichkeit zu tun hat.

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Ganz am Anfang wollte ich Bäuerin werden, weil ich Tiere sehr liebe. Später stand die Musik im Vordergrund.

Wie sah Ihr Zimmer aus, als Sie 16 waren?

Ich lebte in Le Locle NE. Es war vor allem kalt, im Winter bis zu minus 35 Grad. Ich hatte Poster von französischen Chanson-Stars aufgehängt und oft lag die Zeitschrift «Bravo» rum.

Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?

Caterina Valente. Sie war extrem vielseitig, konnte viele Sprachen, sang Bossa nova, tanzte und schauspielerte. Immer wieder haben mich Frauen beeinflusst.

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Das war 1993/94. Aus verschiedenen Gründen löste ich damals das Ensemble Mad Dodo auf, auch weil ich auf Solopfaden wandern wollte. Zur gleichen Zeit lernte ich meinen Mann kennen, hörte mit dem Rauchen auf und bestand die Autoprüfung.

Was haben Sie für einen Spitznamen?

Dodo. Andere bleiben ein gut gehütetes Geheimnis (lacht).

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Ich bin in letzter Zeit näher am Wasser gebaut. Bestimmt beim Schauen eines Films.

Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Meine Impulsivität. Ich platzte manchmal zu schnell aus mir heraus. Mein Mann ist etwas jünger, denkt aber zuerst nach, bevor er sich äussert.

Welches Kompliment prägt Sie bis heute?

Der leider verstorbene Kabarettist Kaspar Fischer sagte einmal an Silvester, ich hätte das Timing vom berühmten Clown Charlie Rivel. Das war ein riesiges Kompliment.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wofür geben Sie am meisten Geld aus?

Leider für Kosmetik und Kleidung.

Wie viel sind Sie wert – in Franken?

Das ist eine blöde Frage. Menschen sind unbezahlbar. Fragt das lieber Gianni Infantino.

Haben Sie ein Lieblingsgericht?

Mein Mann stammt aus Sardinien, daher essen ich gerne sardisch. Ich liebe Pane Frattau oder Fregola mit Meeresfrüchten. Asiatische und Schweizer Küche darf natürlich auch aufs Menu.

Was inspiriert Sie zu Ihren Liedtexten?

Der Alltag, Gespräche mit Freunden und aktuelle Themen. Derzeit arbeite ich an einem Song zum Thema Generation Z und ihren Befindlichkeiten.

Wo arbeiten Sie am liebsten an Ihrer Musik?

Ich sitze oft am Computer und texte. Musik nehmen wir in unserem eigenen Atelier auf oder verreisen dafür – wir haben beispielsweise schon in Sardinien aufgenommen.

Was tun Sie bei einer Schreibblockade?

Wenn es nicht weitergeht, lege ich das Lied weg und mache etwas anderes.

Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Intelligenz lässt sich schwer messen, und Sympathie liegt im Empfinden des Betrachters. Manche finden mich sympathisch, andere überfahre ich vielleicht mit meiner Art. Option drei?

Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?

Mit Bänz Friedli. Er hat vor 30 Jahren eine sehr harte Rezension über meine erste Solo-CD geschrieben. Ich würde gerne von ihm wissen, warum er das damals gemacht hat.

Wofür sollte es Bussen geben?

Viele Velofahrerinnen und Velofahrer halten sich an keine Regeln mehr und fahren rücksichtslos, was sehr gefährlich ist. Eine kleine jährliche Gebühr oder Registrierung für Velos, E-Trottis etc. fände ich sinnvoll.

Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?

Ich schaue lieber nach vorne und bin gespannt auf das, was noch kommt.

Welche drei Gegenstände kommen mit auf eine einsame Insel?

Wenn alles, was zum Überleben notwendig ist, bereits vorhanden ist, dann ist die Antwort ganz klar: mein Mann, eine Gitarre und natürlich ein paar Bücher.

Was darf in Ihrem Haushalt nie fehlen?

Äpfel, Joghurt und Eier.

Haben Sie einen Tick?

Ich bin zu pedantisch.