Seit 55 Jahren bringt Floriana Frassetto die Welt zum Lachen und Staunen. Nun bereitet das letzte aktive Gründungsmitglied von Mummenschanz in Altstätten SG die Abschiedstournee vor. Danach spielt sie nur noch für einen Zuschauer: ihren Enkel.

Darum gehts Das Maskentheater Mummenschanz geht ein letztes Mal auf Tournee

Floriana Frassetto wird als einziges verbleibendes Gründungsmitglied dabei sein

Sie Blickt zurück auf mehr als 50 Jahre bewegende Bühnenerlebnisse

Sylvie Kempa

Ein grüner Spiralschlauch windet sich wie ein Wurm am Boden, biegt sich in alle Richtungen und rollt hin und her. Dann erscheint in der Öffnung ein blonder Haarschopf. «Hoi Nonna!», ruft Leandro. Floriana Frassetto (75) steht selbst bis zum Hals in einer beweglichen Röhre und zwinkert ihrem Enkel zu. «Da bist du ja. Hallo, Amore!» Die Röhren sind Requisiten von Slinky Man, der wohl bekanntesten Figur von Mummenschanz. Frassetto, seine Erfinderin, begeistert damit seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt. Nun packt das letzte aktive Gründungsmitglied des Maskentheaters in seinem Wohnatelier in Altstätten SG die Kostümteile in Transportkisten. Ab Dezember stehen sie noch einmal im Rampenlicht. Nach 55 Jahren geht Mummenschanz auf Abschiedstournee.

Aufgeblüht in Bescheidenheit

Der Abschied fällt Floriana Frassetto nicht leicht. Seit sie denken kann, liebt sie das Spiel mit Masken und Kos­tümen. «Als ich ein Kind war, besassen wir nicht viel», sagt die Tochter italienischer Einwanderer. «Mein Spielzeug bestand aus alten Kartonschachteln. Ich habe früh angefangen, daraus Figuren zu fertigen.» Als Teenie nähte sie ohne Vorkenntnisse Kleider für ihre Mutter. Eine Ausbildung zur Kostümschneiderin an einer renommierten Schule in Rom lag auf der Hand. «Aber dort hielt ich es nur kurz aus. Man liess mir viel zu wenig Freiheit.»

Dass sie es mit ihren kreativen Ideen zum Welterfolg brachte, verdankt Frassetto einer zufälligen Begegnung. 1970 lernte sie die Schweizer Pantomimen Andres Bossard und Bernie Schürch kennen. Als das Duo zwei Jahre später eine Technikerin brauchte, sprang Frassetto, mittlerweile Theaterstudentin, ein. Weil die Kostüme Löcher hatten, kümmerte sie sich auch ums Flicken. «So merkten wir schnell, dass wir zu dritt gut funktionieren.» Noch im gleichen Jahr gründete das Trio seine eigene Compagnie. Mit Mummenschanz erfanden die drei eine neue Form des Theaters: pantomimische Poesie, die ohne Worte auskommt und über alle Sprachgrenzen hinweg funktioniert. Ein überdimensionaler Stecker findet auf der Bühne seine Dose. Darsteller kneten ihre Gesichter live aus verformbarer Masse. Und der berühmte Slinky Man, den Leandro so gerne nachspielt, windet sich durch unzählige Emotionen. Der Röhrenmann war Florianas erfolgreichste Idee. Der Cirque du Soleil erwarb sogar eine Lizenz dafür.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

1977 gelang dem Trio der Durchbruch: Drei Jahre lang spielten Mummenschanz am Broadway in New York vor ausverkauftem Haus. Eine Leistung, die keinem anderen Schweizer Act gelang. «Dabei dachten wir am Anfang noch, unser Projekt sei vielleicht nach drei Monaten wieder vorbei.»

Chronologie der Abschiede

Während Floriana Frassetto erzählt, schnappt sich Leandro ein Stück Schaumstoff und spielt vor einem Spiegel Mummenschanz. Seine Mutter beobachtet ihn. «Leandro ist ganz die Nonna. Fantasievoll und gemacht für den grossen Auftritt.» Sie selbst habe dieses Bühnen-Gen nicht geerbt, sagt die gelernte kaufmännische Angestellte. «Aber auch ich spielte als Kind zwischen den Requisiten und reiste oft mit. Mummenschanz ist ein wichtiger Teil meines Lebens.» Die Abschiedstournee stimmt Melanya wehmütig. «Hätte ich früher eine Familie gegründet, dürfte Leandro diese Welt noch etwas länger miterleben.»

Abschiede gehören genauso zu Mummenschanz wie der Erfolg. 1992 starb Andres Bossard an Aids. 2010 verlor Floriana Frassetto ihren langjährigen Partner und Manager Hans Jörg Tobler nach schwerer Krankheit. Zwei Jahre später setzte sich Bernie Schürch zur Ruhe. Seither führt Frassetto die Truppe künstlerisch an. Hinter den Masken kommen und gehen junge Theaterleute. «Aber auch ich stehe immer noch bei jeder Show auf der Bühne!», beteuert Frassetto. Selbst wenn sie unter den Kostümen schwitzt und ihr Körper wehtut. «Wenn ich erwachsene Menschen im Publikum sehe, die das unschuldige Kind in sich wiederfinden und unbeschwert lachen und staunen, dann ist es das wert.»

Ein Lieblingspublikum kennt sie nicht. «In den USA sind die Menschen besonders begeisterungsfähig. Das gibt uns auf der Bühne Energie.» Wenn in China jemand mitten in der Vor­stellung telefoniert, sieht sie das als Ansporn. Und wenn in Südkorea Zuschauer plötzlich aufstehen und singend ihre Freude ausdrücken, berührt es sie tief. «Nur mein Traum, einmal für die Menschen in Nordkorea zu spielen, wird sich wohl nicht mehr erfüllen.»

Für Wehmut bleibt wenig Zeit. Bis zur Premiere von «Adieu!» gibt es viel zu tun. Bald stehen die Bühnenproben an, ab dem 3. Dezember 2026 touren Mummenschanz ein Jahr durch die Schweiz, dann ein zweites durch die Welt. «Uns gibt es also sicher noch zwei Jahre – mindestens! – und Leandro kann noch viele Vorstellungen sehen», tröstet sie ihre Tochter. Danach wird sie bestimmt weiter mit ihm durch die Requisiten turnen. Und wer weiss, vielleicht tritt er irgendwann ihr Erbe an.

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