Während der Morgenshow von Melanie Winiger bei Vintage Radio bekommt man die bekanntesten Oldies und grössten Hits der Geschichte zu hören. Nur eine Band fehlt: Abba. Das hat mit Winiger selbst zu tun.

1/6 Melanie Winiger präsentiert ab dem 18. November 2025 jeweils die Morgenshow auf Vintage Radio. Während sie am Drücker ist, gibts für Hörer keine Hits von Abba. Foto: Siggi Bucher

Michel Imhof Teamlead People

«Waterloo» ist ihr persönlicher Untergang, bei «Dancing Queen» macht sie keinen Wank: Wenn Melanie Winiger (46) am 18. November 2025 zum ersten Mal die Hörer von Vintage Radio in ihrer Morgenshow weckt, bekommen sie viele Hits auf die Ohren, nur nicht die von Abba. Sie hat sich für ihre Morgenshow – mit einer Prise Selbstironie – eine Abba-freie-Zone erkämpft.

«Ich will in meiner Sendung einfach gute Laune haben. Und Abba ist mein persönlicher Stimmungskiller. Ich konnte mit ihrer Musik wirklich noch nie etwas anfangen», sagt Winiger im Gespräch mit Blick. «Wenn irgendwo Abba läuft, setze ich mich automatisch hin, schon seit Kindertagen. Ich habe den Hype um ihre Musik nie verstanden. Und ich weiss, dass es unglaublich viele Fans gibt.»

Abba-Party im Nachbarsgarten