In ihrem Leben habe sie viel Schönes erlebt, aber auch einiges einstecken müssen, sagt die Bündner Sängerin, die in diesen Tagen einen runden Geburtstag feiert und sich über ihr zweites Enkelkind freut. «Das Beste steht mir aber erst noch bevor», ist Marianne Cathomen überzeugt.

Darum gehts Marianne Cathomen wird 60 und ist zweifache Grossmutter

25 Jahre nach dem Grand-Prix-Sieg zieht sie Bilanz

Nach zwölf prägenden US-Jahren ist Davos wieder Heimat

Dominik Hug

Sie hat dieses Jahr gleich mehrfach Grund zur Freude: Sängerin ­Mari­anne Cathomen feiert am 23. Oktober ihren 60. Geburtstag, zugleich ist es auch das 25-Jahr-Jubiläum ihres Siegs am Grand Prix der Volksmusik. Höchste Zeit für die Bündnerin, die zwölf Jahre lang in den USA gelebt hat und kürzlich auch noch zum zweiten Mal Grossmutter geworden ist, auf ihr aben­teuerliches Leben zurückzublicken.

Meine beiden Enkelinnen

«Ich bin die stolzeste Granny der Welt! Melina (2) und Ladina (4 Monate) zu ­sehen, sie zu spüren und an ihnen zu schnuppern, das mache ich unglaublich gerne! Zu wissen, dass ein kleiner Teil von mir in diesen beiden wundervollen Wesen weiterlebt, berührt mich immer wieder aufs Neue.»

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Mein 60. Geburtstag

«Ich erlebe gerade die herrlichste Zeit ­meines Lebens. Ich bin glücklich, mit mir und meinem Leben im Reinen. Meine zweimal 30 fühlen sich beinahe so an, als hätte ich doppelt so viel Energie wie früher. In meinen jüngeren Jahren war mein ­Leben zwar sehr schön, aber auch unglaublich intensiv. Ich war Mutter von zwei kleinen Kindern, führte ein Geschäft und verfolgte gleichzeitig eine Karriere als Sängerin. Mein Körper bezahlte dafür einen hohen Preis, ich litt an Migräne, ­Gewichtsverlust und ständiger Müdigkeit. Heute darf ich einfach ich sein. Deshalb schaue ich mit grosser Zuversicht in die Zukunft, auch mit der Gewissheit, dass mir das Beste erst noch bevorsteht.»

25 Jahre Grand Prix der Volksmusik

«Dieses Jubiläum bedeutet mir fast noch mehr als damals der Sieg. Wenn ich ­zurückblicke, wird mir erst richtig bewusst, wie viele wunderbare Dinge ich dank dieses Erfolgs erleben durfte. Das macht mich stolz. Mit dem ‹Musikantenstadl› reiste ich von Dubai bis Island, mit dem Schweizer Fernsehen nach Thailand und an viele Orte mehr. Ich durfte gross­artige Künstlerinnen und Künstler kennenlernen und mit meinen Fans auf Kreuzfahrten gehen. Aus vielen Begegnungen sind Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen.»

Die USA

«Die zwölf Jahre in Amerika waren eine der prägendsten Erfahrungen meines ­Lebens. Der Anfang war für mich und ­meinen Ex-Mann Markus alles andere als einfach. Wir wurden mit Betrug konfrontiert, bekamen dadurch Schwierigkeiten mit dem Visum und mussten uns mehr als einmal neu erfinden. In vielen Momenten erinnerte ich mich an einen Satz meiner Grossmutter: ‹Solange du am Morgen ­gesund aufwachst und zwei Hände zum Arbeiten hast, geht es weiter.› Und am Ende ist ja auch alles ganz wunderbar ­herausgekommen. Dennoch zog es mich wieder zurück in die Schweiz.»

Das Bündnerland

«Davos ist für mich Heimat. Nach ­Hause zu kommen, vertraute Menschen wiederzusehen und dort zu sein, wo mein Herz zu Hause ist, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt, darauf, wieder mehr Zeit mit meinen Freunden zu ­verbringen, von denen ich einige schon seit der Schulzeit kenne.»

Meine Ex-Männer

«Ich finde es schön, dass wir weiterhin miteinander verbunden sind. Meinen ersten Mann Conradin und seine Partnerin Isabelle sehe ich öfter bei Fami­lien­festen oder bei ganz alltäglichen Dingen wie dann, wenn etwa eines ­unserer beiden Kinder in eine neue Wohnung umzieht und wir es unterstützen. Da wird zusammen angepackt. Eine Familie verändert sich im Laufe des ­Lebens, aber eins bleibt: Eltern ist man für immer.»

Die Liebe

«Ich glaube nach wie vor ganz fest an die grosse Liebe, in all ihren verschiedenen Formen. Liebe zu geben, ist für mich etwas vom Schönsten im Leben. Selbstverständlich wünsche ich mir irgendwann wieder einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich alles teilen kann.»

Schönheitsbehandlungen

«Das Tolle an der heutigen Emanzipation ist doch, dass wir Frauen heute selbst entscheiden dürfen, wer und wie wir sein möchten. Eine Studie besagt, dass jede dritte Frau ab 20 in der Schweiz kosmetische Eingriffe befürwortet. Ich stehe offen dazu, dass ich mittlerweile Botox ver­wende und auch ein Fan von gewissen ­Laserbehandlungen bin. Warum auch nicht? Ich fühle mich dadurch frisch, ­entspannt und attraktiv. Mir geht es nicht darum, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, sondern mich in meiner Haut wohlzufühlen.»

Meine Hobbys

«Ich habe das Glück, dass ich mein liebstes Hobby zum Beruf machen durfte. ­Daneben fahre ich gerne Ski und spiele ein wenig Golf. Wobei ich da durchaus noch Luft nach oben habe.»

Reue

«Natürlich gab es in meinem Leben Entscheidungen, die ich im Nachhinein anders treffen würde. Aber ich bin überzeugt, dass jede Erfahrung ihren Sinn hat. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, und aus diesen lernen wir. Gerade die schwierigen Zeiten lassen uns wachsen und ­helfen uns, uns selbst besser kennen­zu­lernen. Deshalb bereue ich heute absolut nichts.»

Meine Träume

«Ich liebe es, zu träumen, auf die Erfüllung meiner Wünsche hinzuarbeiten und dabei jeden einzelnen Tag des Weges zu ge­niessen. Mit meinem Weihnachtsalbum, das am 20. November veröffentlicht wird, geht gerade ein lang gehegter Traum in ­Erfüllung. Als grosser Christmas-Fan ist das für mich ein Highlight ­meiner Karriere. Generell träume ich aber ­davon, dass wir Menschen nie den Mut verlieren, an das Gute zu glauben, einander mit mehr Liebe und Respekt zu begegnen – und dass wir auch in schwierigen Zeiten nie die Zuversicht verlieren.»

Mein Lebensmotto

«Ganz einfach: ‹Lebe deine Träume, und träume nicht dein Leben!› Ich habe in meinem Leben vieles gewagt, habe manchmal verloren, aber ­immer wieder gewonnen und bin aufgestanden. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die mich zu der Frau ­gemacht haben, die ich heute bin.»

Persönlich

Marianne Cathomen stand schon als Schülerin mit ihrem Vater auf der Bühne. Später arbeitete sie als Flugbegleiterin bei der Swissair. Ende der 1990er-Jahre setzte sie wieder auf die Musik, trat oft im TV auf und gewann 2001 mit dem Titel «Hey Baby küss mich noch mal» den Grand Prix der Volksmusik in Wien. 2012 zog sie nach Flo­rida, wo sie ins Immo­biliengeschäft einstieg und nebenbei als Sängerin durch die USA tourte. 2024 zog sie in die Schweiz zurück. Von 1992 bis 2005 war sie mit Ski­fahrer Conradin Cathomen (67) verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Von 2008 bis 2020 war sie mit Medienmanager Markus Siegler (69) verheiratet.