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Musiker Manuel Steiger
«Ja, ich wurde Opfer eines Betrügers»

Der Aargauer Musiker Manuel Steiger wurde beim Autoverkauf über den Tisch gezogen. Jetzt warnt er vor Kiesplatz-Betrügern.
Publiziert: vor 5 Minuten
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