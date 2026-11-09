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Manuel Steiger: Aargauer Musiker wurde Opfer eines Betrügers
Musiker Manuel Steiger
«Ja, ich wurde Opfer eines Betrügers»
Der Aargauer Musiker Manuel Steiger wurde beim Autoverkauf über den Tisch gezogen. Jetzt warnt er vor Kiesplatz-Betrügern.
Publiziert: vor 5 Minuten
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