Der Berner Popstar Luca Hänni ist offizieller Botschafter des Zürcher Gastspiels von «Moulin Rouge». Im Dezember 2025 hat er sich in Köln bereits einen Eindruck vor und hinter den Kulissen verschafft. Im Gespräch mit Blick zeigt er sich begeistert.

«Moulin Rouge! The Musical» läuft vom 21. Januar bis 1. März 2026 im Theater 11 in Zürich

Der Berner Popstar ist offizieller Botschafter des Zürcher Gastspiels

Hänni selber war noch nie Musicaldarsteller, möchte dies aber nicht ausschliessen

Vom 21. Januar bis zum 1. März gastiert der Broadway-Hit «Moulin Rouge! The Musical» basierend auf dem oscarprämierten Film von Baz Luhrmann (63) im Theater 11 in Zürich.

Die imposante Bühnenproduktion enthält über siebzig Songs quer durch die Popgeschichte und gewann 2021 zehn Tony Awards, darunter auch den für «Best Musical», den auch Freddy Burger (80) als Mit-Produzent der ersten Bühnenfassung erhielt. Burger ist Gründer der Firma FBM Entertainment, die das Musical in die Schweiz geholt hat.

«Ein Riesenbrett»

Offizieller Botschafter des Zürcher Gastspiels ist Luca Hänni (31), der das Musical zuletzt im vergangenen Dezember zweimal in Köln gesehen hat. Im Gespräch mit Blick wird die Begeisterung des Berner Popstars rasch deutlich. «Das ist natürlich ein Riesenbrett, der ganze Ablauf erschlägt einen schier. Da geben alle Vollgas, aber auf eine gute und virtuose Art.»

Hänni, der schon vieles gesehen hat und über die nötigen Vergleichswerte verfügt, meint: «Das ist ein künstlerischer Leckerbissen der Extraklasse – voller Leidenschaft, grossartiger Musik und atemberaubender Bühnenbilder.»

Besonders gefallen haben ihm im Musical Dome in Köln das mit viel Liebe zum Detail aufgebaute Dekor und die opulente Aufmachung. Nun ist er gespannt, wie die Umsetzung in Zürich ausfällt. «Hinter den Kulissen habe ich in Köln auch mit Darstellenden gesprochen. Und obschon die zum Teil schon 1000 oder mehr Vorstellungen hinter sich haben, sind sie immer noch voll begeisterungsfähig.»

«Sexy und verrucht, aber immer zeitgemäss»

Seit der Uraufführung 2018 war das Musical nacheinander in New York, London, Melbourne und Köln zu sehen, bevor jetzt Zürich folgt.

Die Handlung ist im Paris von 1899 angesiedelt und erzählt die Geschichte des Schriftstellers Christian und der Nachtclub-Königin Satine aus dem historischen «Moulin Rouge». Ihrer Liebe im Weg stehen Impresario Zidler und der fiktive Mäzen Duke of Monroth, der ebenfalls ein Auge auf Satine geworfen hat.

«In Köln habe ich die deutsche Version gesehen und bin nun gespannt auf die englische Originalfassung», sagt Hänni. Wo Schönheit und Extravaganz strahlen, sind Laster und Sünde nicht weit. «Moulin Rouge» sei stellenweise auch «sexy und verrucht, aber immer zeitgemäss» und wirke nie antiquiert, so Hänni.

«Ein solches Musical muss meiner Meinung nach fast zwingend eine erotische Komponente aufweisen. Es wäre ja komisch, wenn alle im Skianzug auf der Bühne stünden», sagt er lachend.

Hänni besucht zwar regelmässig Musicals, war aber selber noch nie aktiver Teil einer solchen Produktion. «Ich könnte mir dies aber sehr gut vorstellen, wenn mich der Stoff anspricht.» Zu lieblich, harmonisch oder theatralisch dürfte ein solcher aber nicht sein. «Ich brauche Reibung und auch Ernsthaftigkeit.»

Die Aufgabe als Musical-Botschafter ist für ihn das perfekte Bindeglied zu seinem nächsten eigenen Bühnenjob. Ab dem 12. Februar ist er in der Musicalverfilmung «Ewigi Liebi» von Pierre Monnard (50) erstmals in einer Kino-Hauptrolle zu sehen. «Die nächsten Tage und Wochen wird es mir also ganz sicher nicht langweilig», meint er.

