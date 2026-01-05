DE
Luca Hänni mit Tochter auf dem Schlitten unterwegs
«Ui ui ui»:Luca Hänni mit Tochter auf dem Schlitten unterwegs

Kritik im Netz
Luca Hänni schlittelt mit Tochter die Strasse hinunter

Der Sänger düst auf der Strasse mit dem Bob den Berg hinunter. Fans kritisieren ihn für die leichtsinnige Aktion. Denn Hänni sitzt auf dem Schlitten mit seiner kleinen Tochter – völlig ungesichert.
Darum gehts

  • Luca Hänni postet Video mit Tochter auf Schlitten, löst Kontroversen aus
  • Fans kritisieren Schlittenfahrt auf Strasse mit Kind als fahrlässig
  • Viele Fans feiern das Video, andere zeigen Sicherheitsbedenken
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Was eigentlich nur ein herziges Video von ihm und seiner Tochter sein sollte, zieht nun Kritik für Luca Hänni (31) nach sich. Der Sänger zeigt sich auf Instagram, wie er in einem Bob den Berg um sein Haus herum hinunterdüst.

Der Knackpunkt: Luca Hänni tut dies nicht nur auf der Strasse, sondern auch noch mit seiner kleinen Tochter auf dem Schoss. Dazu schreibt er lediglich: «Gehe Einkaufen, was brauchst du noch im Kühlschrank?»

Stimmen zwischen Kritik und Belustigung

Während viele Fans fröhlich auf Hännis Frage eingehen und sich beispielsweise Joghurt und Schoggi vom Einkauf wünschen, werden auch kritische Stimmen laut. 

«Hoffentlich kommt kein Auto von unten hoch», schreibt ein besorgter Fan. Schliesslich schlittelt Luca Hänni auf der Strasse – wenn auch in einem Wohnquartier. Ein anderer User meint: «Fahrlässig mit dem Kind im Arm.» Das findet auch ein weiterer Fan, der es allerdings ein bisschen milder ausdrückt.

Am Ende des Videos hört man Luca Hänni erst rufen «Aahh, uiuiui» bevor es plötzlich scheppert. Ob er irgendwo reingefahren ist oder der Ton extra als kleiner Effekt über das Video gelegt wurde, ist nicht klar. Die Fans meinen in der Kommentarspalte nur: «Hoffentlich alles gut mit dem Mäusele» und «Am Ende hat es aber komisch getönt.»

Trotz Kritik feiern viele Fans den Sänger auch dafür und schwärmen davon, dass auch sie in ihrer Kindheit mit dem Schlitten den Berg vor dem Haus hinuntergefahren sind. Ausserdem drückt ein Fan seine Bewunderung für Hänni aus, wie «gut er die Kurve genommen hat». Ein weiterer Kommentar findet es einfach nur schön, wie Luca Hänni dank seiner Tochter selbst wieder zum Kind wird.

Am Ende fragen sich einige auch noch mit einem Augenzwinkern, wie der Sänger seinen angeblichen Einkauf denn nun bitte den Berg hinauf transportieren möchte und wünschen sich ein Folgevideo von dieser Aktion. Dieses blieb bisher allerdings aus – wohl auch, weil davon auszugehen ist, dass Luca Hänni nicht wirklich mit dem Schlitten in den nächsten Supermarkt gedüst ist.

