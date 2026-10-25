So feierte Lilo Pulver ihren 97. Geburtstag

Welch wiehernde Überraschung zum 97. Geburtstag! Ein ­Verwandter der legendären Schauspielerin Lilo Pulver trabte mit einem Pferd in der Berner Seniorenresidenz an. Dies zur grossen Freude der rüstigen Jubilarin.

Darum gehts Zum 97. Geburtstag trabte Pferd Velours bei Lilo Pulver in der Berner Seniorenresidenz vorbei

Grosscousin Oliver Maibach und Tochter Leonie brachten den Rappen als Überraschung mit nach Bern

Am Geburtstag fuhr Lilo Pulver mit Sohn Marc-Tell, Kerstin und Pascal nach Perroy am Genfersee

Leo Lüthy

Mit strahlenden Augen streichelt Lilo Pulver über das Maul und die Nüstern von Pferd Velours. «Am liebsten würde ich jetzt aufsteigen», sagt sie und lacht ausgelassen. Ihr Grosscousin Oliver Maibach (53) und seine Tochter Leonie haben den Rappen in die Seniorenresidenz in Bern mitgebracht. Die beiden Verwandten wollen der Jubi­larin so zum 97. Geburtstag gratulieren, für einen beschwingten Moment, für ­etwas Abwechslung sorgen.

Und das Vorhaben gelingt. Lilo Pulvers Freude ist riesig, und sie packt Velours, den «Samtigen», ohne Scheu am Zügel. «Ich hatte doch selbst lange ein Pferd und sogar bei einem Rennen den zweiten Platz belegt», sagt sie stolz. Mit 20 Jahren hatte sie einst reiten gelernt. Und wenn sie ­zurückblickt und in den Erinnerungen schwelgt, wird sie plötzlich wieder jung. «Damals hatte ich ein unglaubliches ­Gefühl von Freiheit, weil ich von da an machen durfte, was ich wollte.»

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Ausflug mit ihren Liebsten

Zum Abschied streichelt «Lilo Lustig» die Flanke von Velours und winkt dem tierischen Besuch wehmütig hinterher. Grosscousin Oliver Maibach kann zwei Tage später am eigentlichen Geburtstag der Schauspielerin wegen eines Auslandsaufenthalts nicht teilnehmen. Dafür sind Lilo Pulvers Sohn Marc-Tell (63), Schwiegertochter Kerstin und Enkel Pascal (35) gekommen. Sie holen die Jubilarin ab. Von Bern geht es an den Genfersee nach Perroy VD, wo sie mit ihrem Ehemann Helmut Schmid (1925–1992) so glücklich war.

Bei Kaffee und Kuchen geniesst sie die kleinen Aufmerksamkeiten zum Geburtstag. Am Abend fährt sie der Sohn wieder zurück ins Burgerspittel, wo sie mit einem alkoholfreien Bier anstossen. Prost Lilo, auf noch viele weitere gemütliche Momente!