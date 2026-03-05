Sandra Boner hat Martin Dürrenmatt wieder einmal einen Besuch abgestattet. Der Coiffeur ihres Vertrauens verpasste ihr einmal mehr einen einzigartigen Look. Die Fans sind gespaltener Meinung. Und ihr?

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Martin Dürrenmatt (35) ist der Coiffeur, dem sie Stars vertrauen. Zu seinen Stammkundinnen gehören unter anderem Stefanie Heinzmann (36), Hazel Brugger (32) und Sandra Boner (51).

Letztere begab sich kürzlich wieder in die Hände des Star-Figaros und der verpasste der SRF-Moderatorin erneut einen komplett neuen Look. Den kurzen Haaren bleibt Boner treu, neu trägt sie aber einen Mikro-Pony zum blonden Bob.

Spontanes Umstyling zum frühlingshaften Wetter

«Die Entscheidung fürs Umstyling fiel spontan. Draussen ist es frühlingshaft, da hat es uns beide gereizt, etwas Neues auszuprobieren. Und Sandra hat ein Gesicht, mit dem sie alle Frisuren tragen kann», sagt Martin Dürrenmatt im Gespräch mit Blick. «Ich schlug ihr diesen Look vor, für mich setzt er ein grosses Statement. Er ist nicht schmeichelnd, er ist nicht weich. Aber ein akkurater Haarschnitt mit Ecken und Kanten.»

Vorbild für das Styling sei unter anderem seine ehemalige Mitarbeiterin Sabrina Heeb (26) gewesen, «die den Look so schon sehr lange so trägt.» In zwei Wochen werde er die Frisur auch an einer Show in Düsseldorf schneiden und präsentieren. «Das war dann die optimale Vorbereitung», so Dürrenmatt. Grosse Freude habe er an den Franseln. «Pony sieht sehr schnell cool aus. Sehr viele Leute können das gut tragen. Ich trage ja selbst einen Mikro-Pony. Vielleicht gefällt es mir bei anderen auch so gut», meint er mit einem Lachen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fans sind geteilter Meinung

Viel wurde der Instagram-Beitrag, in dem Boner und Dürrenmatt den neuen Look präsentieren, noch nicht kommentiert. Doch schon bei den wenigen Wortmeldungen erkennt man, dass die Community gespalten ist. «Wow wow wow» ist da etwa als positive Reaktion zu lesen. «Sehr cool», findet ein anderer User.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Man liest aber auch Kommentare wie «Lego reloaded» – womit darauf angespielt wird, dass Sandra Boners Frisur jener einer Lego-Figur gleicht – oder schlicht ein einfaches «Oh nein.»

Vor Kurzem verpasste er auch Hazel Brugger ein Umstyling. Dank Dürrenmatt wurde Brugger zur Platin-Blondine – «konkret die aktuelle Trendfarbe Hafermilch-Blond», erklärt er gegenüber Blick. Auch bei der Comedienne waren die Meinungen der Community gespalten. Neben Komplimenten gab es auch Vergleiche mit der deutschen TV-Ikone Hella von Sinnen (67).