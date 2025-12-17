Ein Zürcher Chor singt Lana Del Rey statt Weihnachtslieder – und geht damit auf Tiktok viral. Der Zürcher Hardchor zeigt, wie Gemeinschaft, Haltung und unkonventionelle Songwahl plötzlich ein grosses Publikum erreichen.

Samstagabend in der Zürcher Innenstadt: Ein Chor tritt beim beliebten Singing Christmas Tree auf – einer festlich beleuchteten Bühne in Form eines Christbaums direkt beim Werdmühleplatz. Es stehen Hunderte Menschen da und hören gebannt zu – und dann ertönt kein «Jingle Bells», kein «Silent Night», sondern «Summertime Sadness» von der kalifornischen Emo-Queen Lana Del Rey (40). Was im ersten Moment irritieren mag, begeistert auf den zweiten und verbreitet sich innerhalb von Stunden in den sozialen Medien. Ein kurzer Clip des Auftritts geht auf Tiktok viral, wird über 300-tausend Mal gelikt, kommentiert und geteilt.

Für den Zürcher Hardchor fühlt sich dieser digitale Applaus weniger nach Sensation an als nach einem vertrauten Muster. «Wir freuen uns natürlich und finden es auch ein bisschen lustig», sagt Sophie Schnorf (32), eine der Gründerinnen des Chors, zu Blick. «Die Kommentare auf Tiktok sind grossartig. Es freut uns, wenn wir mit unseren Auftritten die Leute zum Mitsingen und Entspannen animieren können.»

«Das gemeinsam Singen spart allen ein paar Tage Therapie»

Der Zürcher Hardchor ist kein klassischer Chor und will es auch nicht sein. «Wir sind eine Gruppe von Menschen, die das Zusammensingen extrem geniesst», sagt Schnorf. Organisiert als Verein, versteht sich der Chor vor allem als sozialer Raum. «Wir wollen einen Ort kreieren, an dem man loslassen und den Alltag hinter sich lassen kann.» Singen tue gut und es verbinde. «Wir sagen immer: Das spart allen ein paar Tage Therapie.» Die Gagen aus Auftritten werden gespendet, der Fokus liegt auf sozialem Engagement, Freude und Gemeinschaft.

Gegründet wurde der Chor vor drei Jahren von den drei Freunden Sophie Schnorf (32), Felix Hilgert (36) und Oliver Saiger (40). Die Idee dazu kam bei einem gemeinsamen Fondue und einer Flasche Wein an der Zürcher Langstrasse. «Oli und Felix sagten einfach: Wir gründen einen Chor – wer kommt?», erinnert sich Schnorf. Aus wenigen Freundinnen und Freunden wurden rasch 15, dann 30, heute gehören rund 140 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 22 und 68 Jahren zum bunten Kollektiv.

Jeder und jede darf Songs vorschlagen

Das musikalische Programm folgt derselben Logik. «Jede und jeder darf Songs vorschlagen.» Dann wird ausprobiert, manches bleibt, anderes verschwindet wieder. «Solange die Freude da ist, wird der Song gesungen.» Weihnachtslieder spielen kaum eine Rolle – mit einer Ausnahme: «‹Feliz Navidad›, den singen wir auch im Sommer», sagt die Zürcherin und lacht. «Ansonsten reicht unser Repertoire von Lana Del Rey über Backstreet Boys, Madonna hin zu No Angels und Faber.»

Der Tiktok-Hype ist für den Chor Nebensache. «Wir haben nicht einmal einen Tiktok-Account», sagt Sophie. Wichtiger sei, dass Menschen mitsingen, mittanzen, und etwas von der Freude mit nach Hause nehmen.

Wer jetzt Lust bekommen hat, beim Zürcher Hardchor mitzumachen, braucht Geduld: Die Warteliste ist aktuell neun Jahre lang. «Aber wer den Hardchor erleben will, kann gerne an einen unserer Auftritte kommen», sagt Sophie Schnorf. «Irgendwo poppen wir immer mal wieder auf!»