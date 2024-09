Kurz zusammengefasst Lana Del Rey hat Jeremy Dufrene in Louisiana geheiratet

Das Paar feierte in grossen, weissen Zelten am Hafen

Lana Del Rey (39) ist unter der Haube. Die Sängerin hat am Donnerstag ihren Partner Jeremy Dufrene geheiratet, wie Aufnahmen der britischen «Daily Mail» zeigen. Die beiden gaben sich demnach in einem Hafen in Des Allemands im US-Bundesstaat Louisiana das Jawort, in dem Dufrene als Alligator-Tourguide arbeitet.

Die «Video Games»-Sängerin wählte für ihren grossen Tag ein bodenlanges Kleid mit ausladendem Rock und einer romantischen Schulterpartie aus Spitze. Ihre Haare trug die 39-Jährige zu einem Pferdeschwanz gebunden, mit einer blauen Schleife im Haar. Ihr frisch gebackener Ehemann entschied sich für einen klassischen Anzug in Schwarz und einem weissen Hemd. Gefeiert wurde in grossen, weissen Zelten.

Paar besorgte sich am Montag eine Heiratslizenz

Erst drei Tage zuvor besorgten sich Del Rey und Dufrene eine Heiratslizenz in Lafourche Parish in Louisiana, wie das «People»-Magazin berichtete. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt legte das Paar am 7. September in New York City hin. Die beiden waren bei der Hochzeit des Models Karen Elson (45) und ihrem Partner Lee Foster zu Gast.

Das Paar soll sich bei einer von Dufrenes Bootstouren kennengelernt haben. 2019 postete Del Rey auf Facebook Bilder von sich und Dufrene auf einem Ausflug.