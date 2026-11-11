Wer privilegiert aufwächst, trägt Verantwortung. Mit Blick spricht Ex-SRF-Moderator Kurt Aeschbacher über seine Arbeit als Unicef-Botschafter, die Konfrontation mit grosser Not und den Wert von Trost und konkreter Hilfe.

Darum gehts Kurt Aeschbacher berichtet von Begegnungen mit Kindersoldaten im Kongo und Hunger in Somalia

Er sagt, Unicef-Einsätze verlangten Zuhören auf Augenhöhe statt voyeuristischen Elendstourismus

Aeschbacher sagt, Schweizer Wohlstand verpflichte zu Dankbarkeit und Hilfe für Notleidende

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Blick: Sie haben einmal gesagt: «Ich habe gelernt, die schrecklichen Eindrücke auf mich wirken zu lassen und zu versuchen, im Rahmen des Möglichen zu helfen.» Wann sind Sie bei einer Begegnung vor Ort zum ersten Mal an einen Punkt gelangt, an dem Ihnen das nicht mehr gelungen ist und Sie die Fassung verloren haben?

Kurt Aeschbacher: Ich erinnere mich an einen Einsatz im Kongo vor vielen Jahren. Ich war in einem Auffanglager für ehemalige Kindersoldaten, die vor dieser Aufgabe geflohen waren. Dort habe ich lange mit einem etwa 13-jährigen Jungen gesprochen und erfahren, dass er regelrecht zum Massenmörder gedrillt worden war – und zwar nicht mit Pistolen, sondern mit Macheten.

Das klingt grauenvoll.

Das ist mir unglaublich eingefahren: Da sitzt ein Kind vor dir, das absolut schutz- und anlehnungsbedürftig ist – auch rein körperlich. Man denkt: Das ist ein toller Junge, der bei den richtigen Umständen im Leben Grosses leisten könnte. Und gleichzeitig begreifst du, dass seine Vergangenheit ihn irreparabel verändert hat. Da bin ich emotional an meine Grenzen gestossen. Da fragt man sich: Kann man einem Kind nach solchen Erfahrungen überhaupt jemals wieder ein normales Leben ermöglichen?

Wie begegnen Sie den Menschen vor Ort, ohne in reinen «Elendstourismus» zu verfallen?

Man ist ja nicht über Wochen vor Ort und kann sich nicht dauerhaft mit jedem Einzelschicksal auseinandersetzen. Mich erschüttert vor allem die Brutalität der Situation – dass Kinder aus der Schule entführt und dazu abgerichtet werden, andere umzubringen. Das war jetzt auch in Somalia wieder so. Auf Augenhöhe zu bleiben, ist eine echte Kunst, bei der man sich ständig selbst hinterfragen muss. Ein Unicef-Einsatz darf kein voyeuristischer Elendstourismus sein, bei dem man nur Zeltstädte anschaut, Fotos knipst und sich zu Hause wichtigmacht. Man muss sich in den Dreck setzen, in die Zelte hineingehen, sich auf gleicher Höhe unterhalten – nie von oben herab, auch nicht optisch. Es geht darum, zuzuhören und zu erfahren, wie der Alltag der Menschen aussieht, die man besucht.

Sie haben Somalia angesprochen, wo Sie vor einigen Wochen waren ...

... ich lernte dort beispielsweise eine ältere Frau in einem Spital kennen. Ich setzte mich zu ihr aufs Bett, sie hatte ein Kind auf dem Schoss. Sie war über 250 Kilometer zu Fuss durch das Land gelaufen, weil sie hoffte, in diesem Spital, das von Unicef mitfinanziert wird, das Kind vor dem Hungertod zu retten. Während des Gesprächs stellte sich heraus: Es war gar nicht ihr eigenes Kind, sondern ihr Enkel. Ihre Tochter war bei der Geburt gestorben. Wenn man das hört, fragt man sich: Wie hält ein Mensch das überhaupt aus? Da zu sein, zuzuhören und diesen Menschen das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden, ist oft zumindest ein kleiner Trost.

Wenn Sie von solchen Reisen zurückkehren und in Zürich landen: Wie schwer fällt die Rückkehr in den Schweizer Wohlstand?

Wenn ich zurückkomme, werde ich oft fast missionarisch und erzähle jedem, was ich erlebt habe. Wenn ich dann schon am Flughafen frustrierten Menschen begegne, denke ich jedes Mal: «Herrgott noch mal, wieso seid ihr nicht dankbar?» Es ist doch eine reine Geburtenlotterie, wo man auf die Welt kommt. Dass wir in der Schweiz in Freiheit und Wohlstand leben, sollte uns Demut und Dankbarkeit lehren. Und es verpflichtet dazu, sich für den Erhalt dieser Werte einzusetzen und sich auch für Andere zu engagieren.

Manche Menschen in der Schweiz argumentieren, man müsse zuerst für die eigenen Bedürftigen sorgen, bevor man Geld nach Afrika schickt. Was entgegnen Sie dem?

Natürlich gibt es auch bei uns Menschen, die Unterstützung brauchen. Aber wir haben zum Glück ein starkes Sozialsystem. Bei uns wird niemand völlig fallen gelassen. Niemand muss zu Tausenden verhungern, vor Gewalt flüchten und auf der Strasse ohne Obdach dahinvegetieren. Oder hat bei Krankheit überhaupt keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt; da ist es das Mindeste, dass wir einen kleinen Teil an jene abgeben, die gar nichts haben.