1/7 Prinz William traf bei seinem Besuch im Zürcher Letzigrund den zehnjährigen Philip Schneider. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz William trifft zehnjährigen Philip Schneider nach Fussballspiel im Letzigrund

Philip nutzte die Gelegenheit, um dem Prinzen persönlich zu gratulieren

England gewann das Spiel gegen die Niederlande mit 4:0 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Das Spiel an der Euro 2025 zwischen England und den Niederlanden wird Prinz William (43) dank des 4:0-Sieges der englischen Mannschaft wohl nicht so schnell vergessen.

Doch vor allem einem dürfte der Abend im Letzigrund-Stadion noch lange in Erinnerung bleiben: dem zehnjährigen Philip Schneider. Er war live vor Ort, als der Prince of Wales seine Mannschaft anfeuerte. Nach dem Spiel kam es dann zu einem Treffen der besonderen Art: Philip durfte Prinz William die Hand schütteln.

Blick hat mit Philip und seinem Vater Christoph Schneider exklusiv über die royale Begegnung gesprochen.

Die Gelegenheit beim Schopf gepackt

«Er war sehr freundlich und guckte mir direkt in die Augen», erzählt Philip aufgeregt von der Begegnung mit einem waschechten Prinzen und ergänzt: «Er hat sich gefreut, dass ich ihn angesprochen habe.»

Eigentlich wollte Philip Schneider mit seinem Vater nur das Spiel gucken. «Als ich verstand, dass der Prinz im Stadion ist, hatte ich die ganze Zeit den Gedanken gehabt, wie ich es schaffen könnte, ihm die Hand zu schütteln», verrät Philip, der schon vorher wusste, wer Prinz William ist und der nach eigener Aussage schon immer mal mit einem Prinzen reden wollte.

Immer wieder sei er hochgegangen und habe nach Prinz William Ausschau gehalten. «Als das Spiel zu Ende war, sagte mein Vater zu mir: ‹Jetzt oder nie!› Da packte ich meinen ganzen Mut zusammen und ging hoch.»

Sein Vater habe in dem Moment noch Blickkontakt mit Prinz Williams Security gehabt – und Philip wurde zum Royal durchgelassen. Doch was sagt man in so einem Moment zu dem britischen Thronfolger? «Ich habe mich vorgestellt und der Prinz fragte, wo ich herkommen würde. Ich sagte, dass ich aus der Schweiz käme und habe ihm zum grossartigen Sieg seiner Mannschaft gratuliert. Ich habe ihm dann auf Englisch gesagt, dass ich es schön fand, dass England vier zu null gegen Holland gewonnen hat.

Philip ist jetzt per Du mit Prinz William

Prinz William selbst habe sich mit seinem Vornamen bei Philip vorgestellt «Er hat gesagt, dass er es toll findet, dass ich ein England-Fan bin, und dann hat er mir ein High Five gegeben», erinnert sich Philip.

Und wie erlebte der stolze Vater den besonderen Moment? «Mir war ja klar, dass die königliche Familie gerne Kinder hat, vor allem Prinzessin Kate und Prinz William. Daher wusste ich, dass der Wunsch meines Sohnes nur positiv ausgehen kann, wenn er versucht, mit dem Prinzen zu sprechen.»

«Er ist ein sehr netter Mensch», so das Fazit des zehnjährigen Fussball- und jetzt sicher auch noch grösseren Royal-Fans.