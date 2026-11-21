Mehr als 30 Jahre nach «Kevin – Allein in New York» könnte Macaulay Culkin wieder in seine Kultrolle schlüpfen. Disney entwickelt eine Fortsetzung des Weihnachtsklassikers. Seth Rogen und Evan Goldberg sollen gemeinsam mit Culkin das Drehbuch schreiben.

Darum gehts Disney entwickelt eine Fortsetzung von «Kevin – Allein zu Haus», womöglich mit Macaulay Culkin

Das Drehbuch sollen Culkin, Seth Rogen und Evan Goldberg schreiben, Details zur Handlung fehlen

Die Darstellerin von Kevins Mutter, Catherine O'Hara, starb Anfang 2026 an einer Lungenembolie

Die Weihnachtskomödie «Kevin – Allein zu Haus» bekommt offenbar eine weitere Fortsetzung – und diesmal könnte auch der ursprüngliche Hauptdarsteller zurückkehren. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, arbeitet Disney an einem neuen Film mit Macaulay Culkin (46) als Kevin McCallister. Gemeinsam mit den Filmemachern Seth Rogen (44) und Evan Goldberg (44) soll er die Geschichte entwickeln.

Macaulay Culkin arbeitet mit Seth Rogen am Drehbuch

Rogen und Goldberg sollen das Drehbuch gemeinsam mit Culkin erarbeiten und den Film über ihre Produktionsfirma Point Grey Pictures auch produzieren. Das Projekt befindet sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Details zur Handlung und zur weiteren Besetzung sind bislang nicht bekannt. Auch ein Regisseur oder ein möglicher Kinostart stehen noch nicht fest. Disney wollte sich zu dem Vorhaben zunächst nicht äussern.

Dass Culkin grundsätzlich Interesse an einer Rückkehr in seine Paraderolle hat, ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler bei einer Veranstaltung eine eigene Idee für eine Fortsetzung vorgestellt. Darin wäre Kevin inzwischen selbst Vater und würde sich nach einer Scheidung oder dem Tod seiner Partnerin allein um sein Kind kümmern. Weil er zu viel arbeite und seinem Sohn zu wenig Aufmerksamkeit schenke, würde dieser ihn schliesslich aus dem eigenen Haus aussperren und mit selbst gebauten Fallen auf Abstand halten.

Die Rollen wären damit vertauscht: Kevin müsste sich diesmal als Vater gegen die Fallen seines Kindes behaupten. Das Haus sollte dabei auch als Sinnbild für die schwierige Beziehung zwischen den beiden dienen. Ob diese Idee tatsächlich die Grundlage des nun geplanten Films bildet, ist noch nicht bestätigt.

Mehr als 30 Jahre seit dem letzten Auftritt als Kevin

Der erste Film «Kevin - Allein zu Haus» kam 1990 in die Kinos und machte Macaulay Culkin als Kinderstar weltberühmt. In der Komödie wird der damals achtjährige Kevin versehentlich von seiner Familie allein zu Hause zurückgelassen, während diese über Weihnachten verreist. Als zwei Einbrecher versuchen, in das Haus einzudringen, muss sich der Junge mit allerlei Tricks gegen sie zur Wehr setzen.

1992 folgte mit «Kevin – Allein in New York» eine zweite erfolgreiche Fortsetzung, in der Culkin erneut die Hauptrolle übernahm. Danach wurde die Filmreihe ohne ihn weitergeführt. Zuletzt erschien 2021 mit «Nicht schon wieder allein zu Haus» ein weiterer Teil bei Disney+.

In den vergangenen Jahren zeigte sich Culkin allerdings wieder offener gegenüber seiner bekanntesten Rolle. Unter anderem schlüpfte er für Werbespots erneut in die Figur des Kevin McCallister. Auch eine Weihnachtskampagne von McDonald's griff zuletzt den Kultfilm auf.

Fortsetzung ohne Mama McCallister

So gross die Freude der Fans über eine Fortsetzung mit Culkin auch sein dürfte, ganz ohne Wehmut ist sie wohl nicht. Denn Kevin McCallisters Mutter wird definitiv fehlen. Diese wurde damals von Catherine O'Hara (1954–2026) gespielt, welche Anfang des Jahres an einer Lungenembolie starb. Ihr Tod traf Macaulay Culkin besonders hart. Auf Social Media schrieb er damals: «Mama. Ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.»