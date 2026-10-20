Sie gehört zu den Shootingstars der Szene – und spricht jetzt ein Thema an, an das sich viele nicht heranwagen. Julia Steiner erzählt, wie es war, nach zehn Jahren ihre Antidepressiva abzusetzen.

Darum gehts Julia Steiner setzt nach zehn Jahren ihre Antidepressiva ab

Sie möchte für ihre Community ihren Fortschritt dokumentieren

Sie berichtet von mehr Angstzuständen, ist aber überzeugt von ihrer Entscheidung

Silja Anders Redaktorin People

Zehn Jahre lang nahm Komikerin Julia Steiner (26) Antidepressiva. Seit sie 17 Jahre alt war, war sie täglich auf die Medikamente angewiesen. Bis jetzt. Wie Steiner auf Instagram erklärt, hat sie sich nach einem Jahrzehnt dazu entschieden, ihre Antidepressiva nach und nach abzusetzen. Kein einfacher Schritt – aber sie war bereit dazu, sprach mit ihrem Therapeuten und wollte nun endlich herausfinden, wie sie als erwachsene Person ohne die Medikamente funktioniert.

«Mir ist aufgefallen, dass es keine Videos dazu gibt, wenn es ums Absetzen von Medikamenten geht nach so langer Zeit», erklärt Steiner ihre Entscheidung, das Absetzen öffentlich zu machen. Jetzt wolle sie diesen Weg im nächsten Jahr ein wenig dokumentieren und ihre Community daran teilhaben lassen, wie es ihr ohne Antidepressiva gehe.

«Ich nehme es mit Humor»

Im Video hat sie bereits nach zwei Monaten ein erstes Update. «Ist es geil? Auf gar keinen Fall!», lautet ein erstes Fazit von Julia Steiner, nachdem sie inzwischen ein Viertel der Dosis reduziert hat. «Ich spüre es, Leute, was soll ich sagen, ich spüre es.» Sie gesteht, dass die Angstmomente, die sie empfinde, mehr geworden seien, «vor allem beim Einschlafen, vor allem in der Nacht». Zudem sei sie grundsätzlich nervöser. Sie könne es tatsächlich niemandem empfehlen, ist aber trotzdem davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. «Meine Strategie ist, ich nehme es mit Humor», sagt sie und lacht direkt über einen Moment, bei dem sie die Wirkung des Absetzens gespürt habe. «Gestern musste ich heulen, weil ein alter Mann eine Katze gestreichelt hat!» Manchmal, findet Julia Steiner, «nehmen wir uns vielleicht auch ein bisschen zu ernst».

Mit ihrem Video möchte sie Gleichgesinnten Mut machen. «Wir schaffen das schon irgendwie. Wenn du in der gleichen Situation bist wie ich: Wir rocken das!»

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In der Kommentarspalte erhält Julia Steiner viel Zuspruch von ihrer Community für diesen «mutigen» Schritt. «Toll, dass du dies teilst. Ich drücke dir die Daumen, dass es gut geht!», schreibt eine Userin. Kollegin Karin Bearpark hat ebenfalls deutliche Worte für Steiner: «Proud of you, girl!». Nun bleibt abzuwarten, wie Julia Steiners Reise weitergeht und welches Fazit sie nach jedem Schritt zieht.