Der Sprung in die Musikwelt ist eine Herausforderung, die nur wenige meistern. Paxslim aus dem Thurgau hat es geschafft, seinen Weg zu finden und sich vollständig seiner Kunst widmen zu können. Blick spricht mit ihm über den steilen Start seiner Karriere.

1/6 Paxslim legt seinen Fokus hauptsächlich auf Musik. Foto: pr

Darum gehts Paxslim: Vom Wochenendmusiker zum internationalen Rapper

Zusammenarbeit mit Produzent Kurtis McKenzie, der mit Kendrick Lamar und weiteren Stars gearbeitet hat

Paxslims Track «5 min» aus 2023 zählt über eine Million Streams auf Spotify Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Paxslim – ein Name, den man sich merken sollte. Der junge Künstler legt Wert darauf, seinen bürgerlichen Namen und sein Alter geheim zu halten. Aufgewachsen zwischen Nigeria, Kanada und der Schweiz, wurde die Musik dem Rapper quasi in die Wiege gelegt. Paxslim ist in einer sehr musikalischen Familie gross geworden, jeder singt oder spielt zumindest ein Instrument. Es ist das perfekte Fundament für einen Jungen, der schon früh beginnt, seine eigenen Texte zu schreiben. Schnell wird Paxslim klar, dass er ein Talent dafür hat. In seinen Anfangsjahren als Rapper arbeitete Paxslim fünf Tage die Woche und machte nur am Wochenende Musik. Seit letztem Jahr widmet er sich vollständig seiner Kunst.

« 40.000 Menschen strömen auch hier, an Konzerte der grossen Stars und zeigen damit, dass eine aktive Fankultur existiert. Es liegt also nicht am Publikum oder an der grösse der Schweiz, sondern an der fehlenden Offenheit für neue Talente. Paxslim, Rapper aus Thurgau gegenüber Blick »

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag: Auftritte in Paris, London, Berlin – und bald sogar auf der New York Fashion Week. Die Welt will das junge Talent sehen. Ein entscheidender Faktor für diesen Aufstieg ist die Zusammenarbeit mit dem britischen Grammy-Gewinner Kurtis McKenzie. Der Produzent, der bereits Grössen wie Kendrick Lamar (38) und Selena Gomez (33) produzierte, arbeitet nun auch mit dem Schweizer Künstler zusammen.

Der entscheidende Wegbegleiter in Paxslims Leben

Besonders in Deutschland hat Paxslim eine treue Fangemeinde. Er selbst gibt zu, im Ausland bekannter zu sein als in seiner Heimat. Der Grund dafür? Eine entscheidende Begegnung auf Instagram, als Nana Le Vrai auf Paxslims Account stiess und seine Musik zum ersten Mal hörte. Im Gespräch mit Blick erzählt Paxslim, wie ihn Nana Le Vrai und der Rapper Zackavelli unter ihre Fittiche nahmen, ihn zu Konzerten begleiteten und seine Karriere in Deutschland massgeblich beeinflussten. Erst kürzlich stand er wieder in Berlin auf der Bühne, gemeinsam mit Fergy 53, Zackavelli und weiteren aufstrebenden Musikern, die wie er in ihren Zwanzigern sind.

« «Wir haben uns zufällig im Studio getroffen und direkt angefangen Musik zu machen. Mit kaum einem Künstler habe ich so schnell connected wie mit Pax – und das nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich» Zackavelli, deutscher Rapper gegenüber Blick »

Heute sind Features mit grossen Namen der deutschen Szene bei Paxslim keine Seltenheit mehr. Mit Rappern wie Zackavelli (über 304'000 monatliche Streams) oder Odunsi (283'000 Streams) arbeitet er regelmässig zusammen. Auch Paxslims eigene Songs erreichen inzwischen Streams in Millionenhöhe – so wie sein Hit «5 min» aus dem Jahr 2023. Sein neuestes Projekt, ein Album, das Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, ist das Ergebnis einer zweieinhalbjährigen kreativen Kollaboration mit seinem Produzenten Aram Yesilöz.

Der Blick über die Grenze: Warum die Schweiz anders ist

Paxslim spricht mit Blick offen über eine Herausforderung, die viele Schweizer Musiker kennen: den mangelnden frühen Support im eigenen Land. «Bei Sportarten wie Fussball oder Eishockey stehen die Leute sofort hinter einem. In der Musik wirst du erst gefeiert, wenn du im Ausland Erfolg hast», kritisiert er. Erst wenn eine gewisse Reichweite erreicht sei, würden sich die Schweizer an ihre eigenen Talente erinnern.

Im Ausland sei die Mentalität eine andere. In Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Nigeria würden Fans auch kleinere Künstler unterstützen und ihnen eine Chance geben. «40’000 Menschen strömen auch hier an Konzerte der grossen Stars und zeigen damit, dass eine aktive Fankultur existiert. Es liegt also nicht am Publikum, sondern an der fehlenden Offenheit für neue Talente», so Paxslim. Deshalb fokussiere sich der Rapper auf seine wachsende internationale Fanbase. Seine Heimat vergesse er dabei jedoch nicht, betont er – denn hier habe schliesslich alles begonnen.