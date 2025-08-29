Sheikha Mahra bint Mohammed, die Tochter des Herrschers von Dubai, hat sich mit dem US-Rapstar French Montana verlobt. Der Ex von Khloé Kardashian machte ihr während der Pariser Fashion Week einen Antrag, nachdem er über den Laufsteg gelaufen war.

Darum gehts French Montana verlobt sich mit Sheikha Mahra, Tochter des Dubai-Herrschers

Antrag erfolgte nach Laufsteg-Auftritt bei Pariser Fashion Week im Juni

Mit dieser Verlobung hat niemand gerechnet. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, hat sich Sheikha Mahra bint Mohammed (31), die Tochter des Herrschers von Dubai, Muhammad bin Raschid Al Maktum (76), mit dem amerikanischen Rapstar French Montana (40) verlobt.

French Montana, der bürgerlich Karim Kharbouch heisst und für seine Hits wie «Unforgettable» bekannt ist, überraschte die Prinzessin während der Pariser Fashion Week im Juni mit einem Heiratsantrag. Der romantische Moment ereignete sich direkt nach seinem Auftritt auf dem Laufsteg für das Label 3.Paradis. Diese unerwartete Verbindung zwischen dem Hip-Hop-Star und der Tochter des Scheichs von Dubai hat viele überrascht.

Dubai-Prinzessin ist erst seit Sommer 2024 geschieden

Die Beziehung zwischen French Montana und Sheikha Mahra wurde erstmals Anfang 2024 öffentlich, als der Rapper auf dem Instagram-Profil der Prinzessin auftauchte. In den folgenden Monaten wurden sie bei verschiedenen Gelegenheiten zusammen gesehen, darunter bei einem Dinner in Dubai und bei Kamelritten in der Wüste.

Für Sheikha Mahra bedeutet diese Verlobung einen Neuanfang nach einer turbulenten Zeit. Erst im Sommer 2024 hatte sie ihre Scheidung von Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum bekannt gegeben, nur zwei Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Trotz der Trennung behielt sie ihren Titel als Sheikha, da dieser in Dubai ein Geburtsrecht ist.

French Montana hat viele prominente Ex-Freundinnen

French Montana, der mit 12 Jahren aus Marokko in die USA kam, hat eine beeindruckende Karriere in der Musikindustrie vorzuweisen. Er arbeitete mit Grössen wie Drake, The Weeknd und Cardi B zusammen und erhielt mehrfach Platin-Auszeichnungen. Auch sein Privatleben sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen, insbesondere seine Beziehungen zu Prominenten wie Khloé Kardashian und Iggy Azalea.

Die Verlobung von French Montana und Sheikha Mahra verspricht eine Verbindung zweier sehr unterschiedlicher Welten zu werden. Während ein genaues Hochzeitsdatum noch nicht bekannt ist, erwarten viele eine spektakuläre Feier, die Elemente aus der Hip-Hop-Kultur und der arabischen Tradition vereinen könnte.