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Innerschweiz gewinnt im Bilanz-Gemeinderanking
Für Musiker Kunz gibts «keinen geileren Ort»

Im Bilanz-Gemeinderanking dominiert die Innerschweiz. Blick spricht mit Musiker Kunz – er erklärt, was ganz in der Mitte unseres Landes so toll ist.
Publiziert: 00:22 Uhr
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Musiker Marco Kunz ist mit Leib und Seele Innerschweizer.
Foto: Instagram / kunzmusik

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KI-generiert, redaktionell geprüft
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Saskia SchärRedaktorin People

Die Innerschweiz ist top. Das ist keine subjektive Meinung, sondern das Ergebnis des grossen «Bilanz»-Gemeinderankings. Von den 966 Gemeinden, die unter anderem auf ihre Steuern, Wohnqualität und Erreichbarkeit hin untersucht wurden, schneidet die Luzerner Gemeinde Oberkirch am Sempachersee am besten ab. Bis auf Horn TG und Maienfeld GR liegen alle Top-Zehn-Gemeinden in der Innerschweiz. 

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Für Musiker Marco Kunz (40), der aus dem Kanton Luzern stammt, nicht verwunderlich, da die Lebensqualität im Herzen der Schweiz für ihn einfach «unschlagbar» ist, wie er gegenüber Blick erklärt. Für ihn liegt es am Mix zwischen «urban und auch traditionell». So habe man die Wahl zwischen einem Konzert im KKL mit einem anschliessenden Rundgang in der Stadt oder auch die Möglichkeit, «eine Stobete auf dem Land draussen» oder eine Älplerchilbi zu besuchen. Zudem habe man «einfach auch noch den Zugang zu den schönsten Seen überhaupt. Also die Natur ist einfach spektakulär da».

Nebst der Natur sind es auch die Innerschweizer selbst, die Kunz begeistern. «Die Leute sind einfach irgendwie chilliger», erklärt der Musiker, der einst auch in Zürich lebte, wo «das Leben schon schneller» gewesen sei. «In der Zentralschweiz ist es einfach ein Gang weniger schnell und das tut gut.» Die Innerschweizer schätzt er für ihre Ehrlichkeit, erklärt er lachend: «Wenn einer mit dir nichts zu tun haben will, dann will er nichts mit dir zu tun haben.» Hat man ihr Herz allerdings einmal gewonnen, bleibt man dort auch. «Das sind treue Seelen.»

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«Für mich gibt es schlicht und einfach keinen geileren Ort»

Müsste er die Innerschweiz in einem Song beschreiben, so wäre das sein Lied «Vierwaldstättersee» – «eine pure Liebeserklärung an die Zentralschweiz». Kulinarisch gesehen liebt er als Luzerner insbesondere die Luzerner Chügelipastete, den Luzerner Lebkuchen und nicht zu vergessen «all die Alpkäse, die auf den Alpen in der Zentralschweiz gemacht werden – die sind grossartig, da bin ich ein grosser Fan davon». All das, zusammen mit dem Fakt, «dass man einfach unglaublich zentral ist», bringt Kunz zum folgenden Fazit: «Für mich gibt es schlicht und einfach keinen geileren Ort.»

https://www.youtube.com/watch?v=1q0qzmdbvD0

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