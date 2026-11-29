DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Immo-Firma zeigt Video von Hunzikers Palast
Steht zum Verkauf
So sieht es im Hunziker Palast aus
Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi lebten während ihrer Ehe in einem Palast in Bergamo. Dieser steht nun zum Verkauf. Die Immobillien-Firma veröffentlichte dazu ein Video aus dem Innern.
Publiziert: 12:34 Uhr
Teilen
Teilen
Meistgelesen