Denise Biellmann nimmt Abschied von ihrem Mami

Am 10. Januar verlor Denise Biellmann ihre Mutter Heidi Biellmann. Die Eiskunstlauf-Ikone verabschiedete sich am Wiesengrab und hält die gemeinsamen Familientraditionen in Gedenken an ihre Mutter aufrecht.

Inmitten des Schnees liegen rosa Rosen, zarte Winterblumen und eine pinke Schleife, auf der in Gold geschrieben steht: «In tiefer Trauer und Dankbarkeit». Die Worte richten sich an Heidi Biellmann (†94) die Mutter von Kunstlauf-Königin Denise Biellmann. Am 10. Januar hat Denise bis zum letzten Atemzug an ihrer Seite gestanden. Jetzt steht sie allein an ihrem Wiesengrab – ganz in Schwarz, erfüllt von endloser Liebe und Tränen. «Mami hat sich den Ort so gewählt, da scheint die Sonne immer schön drauf», erzählt sie leise.

Gegenüber Blick erzählt Denise Biellmann: «Es war eine sehr würdige Abdankung. Der Pfarrer hat Mami gewürdigt – als Macherin mit grossem Herzen, immer für andere da, immer mit Wärme, mit offenem Ohr und stets hilfsbereit. Sie war ein humorvolles Original, hat gesagt, was sie dachte.» Er habe auch erwähnt, dass ihr Leben nicht immer leicht war. «Der Tod meiner Schwester vor zehn Jahren war für uns alle sehr schwer.»

Zur Abdankung am Donnerstag in Witikon ZH sei der ganze Biellmann-Clan erschienen: «Meine Familie, meine liebsten Freundinnen, mein Lebenspartner Colin. Alle kamen, um mich zu stützen, zu unterstützen und vor allem Mami einen letzten Gruss zu senden. Das war allen sehr wichtig.»

Das Mutter-Tochter-Duo hatte eine ganz besondere Verbindung. Heidi war nicht nur ihre Mutter, sondern Denises Trainerin. «Wir waren so gut wie täglich zusammen. Ich wollte immer bei ihr sein. Ging sie mal ohne mich einkaufen, stand ich als Kind am Fenster, bis ich ihr Auto wieder heranfahren sah. Als es ihr schlechter ging, bin ich wieder bei ihr eingezogen. Die letzten Wochen ihres Lebens war ich Tag und Nacht an ihrer Seite. So hat sich für uns ein Kreis geschlossen.»

Familientraditionen werden weiter gepflegt

Auch nach ihrem Tod will die ehemalige Profisportlerin die Traditionen mit ihrer Familie aufrechterhalten: «Wir gehen an Mamis Geburtstag gemeinsam in eines ihrer Lieblingsrestaurants. Wir gehen an den Greifensee, sehen den Entchen zu – das habe ich mit meiner Mami sehr oft gemacht.»

Einen Wunsch hat Denise Biellmann noch: «Ich hoffe, Mami beschützt mich nun vom Himmel aus.»