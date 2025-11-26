In der 3+-Kochshow «Mis Mami chocht besser als dis» zeigt Eiskunstläuferin Denise Biellmann (62) ihre begrenzten Kochkünste. Ihre Mutter Heidi (94) sorgt mit humorvollen Kommentaren für Unterhaltung, während Denise versucht, Spaghetti mit Tessiner Sauce zuzubereiten.

1/11 Denise Biellmann tritt mit ihrem Mami Heidi in der Kochshow «Mis Mami chocht besser als dis» an. Foto: @CH Media / «Mis Mami chocht besser als dis»

Biellmann hat 19 Minuten und 30 Sekunden Zeit, um Spaghetti zuzubereiten

In der 3+-Kochshow «Mis Mami chocht besser als dis» werkeln Schweizer Stars unter dem fachkundigen Auge ihrer Mütter in der Küche. Manchmal gelingt das etwas besser, manchmal etwas weniger. Eiskunstkönigin Denise Biellmann (62) gehört zur ersten Kategorie. Ihre Kochkünste mögen nicht zu überzeugen, dafür aber die Sprüche ihrer Mutter Heidi (94).

Doch von vorne. 19 Minuten und 30 Sekunden hat Biellmann Zeit, Spaghetti mit Tessiner Sauce und einen Salat zuzubereiten. Bevor sie loslegen kann, muss sie sich die benötigten Zutaten allerdings erst besorgen. Während sie hektisch die Lebensmittel einsammelt – 60 Sekunden stehen ihr dafür zu –, kommentiert ihre Mutter von der Seitenlinie her: «Man muss auch noch wissen, wie eine Zwiebel aussieht, gell.» Das weiss die Eiskunstläuferin, packt die Zwiebel sowie weitere Zutaten ein und steht schlussendlich doch nur mit der Hälfte der von ihr benötigten Lebensmittel da.

Das nächste Hindernis stellt sich Biellmann, noch bevor sie mit dem Kochen überhaupt begonnen hat: «Sag mal, wo hats denn hier Wasser?», will sie von Moderator Marco Fritsche wissen, während sie sich suchend in der Studioküche umsieht. «Wasser hat es im Wasserhahn, das ist handelsüblich, das ist recht normal», entgegnet dieser und bringt damit nicht nur die beiden Biellmann-Frauen zum Lachen, sondern auch deren Konkurrenten, Moderator Jonathan «Jontsch» Schächter (43), und dessen Mutter Denise sowie das Expertenduo Silvio Germann (36) und Zoe Torinesi (44).

«Die Spaghetti wott ich nöd esse»

Biellmann legt los, und Moderator Marco Fritsche, der angesichts ihrer Kochfähigkeiten «zwischen schockiert und fasziniert» schwankt, fragt sie geradeheraus, wer denn für sie jeweils koche, dass sie noch nicht verhungert sei. «Ich koche eigentlich nicht. Colin kocht. Ich komme nach Hause und setze mich an den Tisch», so Biellmann. Bei Colin handelt es sich um ihren Freund.

Während wir auf ihre Kochfertigkeiten und das Endergebnis an diesem Punkt nicht weiter eingehen, wollen wir euch die Kommentare ihrer Mutter dazu allerdings nicht vorenthalten:

«Ah, das isch mir no e Chocherei, das.» «Nöd z viel Salz. Ha, bisch du verruckt, so viel!» «Die muesch aber schäle. Was cheibs macht sie ez dete?» «Das wird mier au en Seich geh do.» «Die Spaghetti wott ich nöd esse.» «Das git mr no e Spaghettisauce, das» «Ja aber nai, aso nai!» «Ihr zwei essend denn dä Saich.» (In Richtung Jontsch und seinem Mami) «Ja, sie isch ganz e Liebi, aber sie isch kei Huusfrau und kei Chöchin – und weisch was? Wo sie het sölle ind Huswirtschaft, [...] isch die id Sauna gange anstatt ind Huuswirtschaft. Und das isch s Resultat.»

«Sie gehört definitiv ins Fernsehen»

Auf ihre Mutter angesprochen, meint Biellmann zu Blick: «Mein Mami ist einfach sehr direkt, impulsiv und total echt. Ich kenne sie nicht anders.» Die Show hätten die beiden im Nachhinein gemeinsam angeschaut und dabei viel gelacht. Damit dürften sie nicht die Einzigen gewesen sein, bietet Mutter Biellmann doch einen guten Unterhaltungswert.

«Sie gehört definitiv ins Fernsehen», meint auch Tochter Denise. In der Show, die für die 94-Jährige durchaus anstrengend war, habe sich nicht nur gezeigt, dass Heidi Biellmann eine leidenschaftliche Köchin ist, sondern – wie sich jetzt herausstellt – «auch ein totales Showtalent».