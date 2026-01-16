Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann (63) verabschiedet sich von ihrer Mutter Heidi (†94), die am 10. Januar verstarb. «Ich war bis zum Schluss an ihrer Seite», erzählt sie tief bewegt.

Darum gehts Denise Biellmann (63) trauert um ihre Mutter Heidi (†94), verstorben 10. Januar

Heidi starb an Herzinsuffizienz und verbrachte letzte Tage zuhause

Denise erinnert sie in rosaroter Seidenbluse, Abdankung nächste Woche geplant

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

In tiefer Trauer verneigt sich Eiskunstlauf-Königin Denise Biellmann (63) vor ihrer Mutter. Heidi (†94) ist am 10. Januar verstorben. Die letzten Tage habe sie gebraucht, um mit der Trauer und dem Schock zurechtzukommen, sagt sie zu Blick. Und fügt mit stockender Stimme an: «Ich fühle mich so leer ohne mein Mami.»

Sie möchte uns über ihre geliebte Mutter erzählen. Heidi Biellmann auch medial ein Denkmal setzen. Eines, das auf dem Fundament der Liebe und Dankbarkeit steht. «Die letzten zwei Wochen war ich bei ihr zu Hause in Witikon. Tag und Nacht war ich an ihrer Seite.»

Bis zum letzten Atemzug

Auch am letzten Samstag, am 10. Januar. «Mami litt an Herzinsuffizienz. Es war morgens um 7.20 Uhr, als sie ihren letzten Atemzug machte.» In der ärztlichen Bescheinigung ist neun Uhr als Todeszeitpunkt festgehalten.

Ihre letzten Tage habe ihre Mutter nur noch im Bett verbracht, erzählt Denise Biellmann. «Plötzlich hatte sie ganz viel Kraft, sich immer wieder aufgerichtet im Bett und mich umarmt. Es waren Momente voller Liebe und Innigkeit.»

Auch als sie mit Blick spricht, befindet sich Denise Biellmann in der Wohnung ihrer Mutter. «Hier fühle ich mich zu Hause. Meine Mami und ich hatten ein so enges Verhältnis, das lässt sich kaum beschreiben. Ich bin froh, fängt mich meine grosse Liebe Colin in meiner Trauer auf.»

Das letzte Wort an ihre Tochter

Das Tochter-Mutter-Duo hat letztes Jahr an der 3+-Kochshow «Mis Mami chocht besser als dis» teilgenommen. «So bleibt sie auch vielen anderen in Erinnerung – sie, die so ehrlich und direkt war, und das mit Eleganz und Charme.»

Eine stilvolle Erscheinung sei Heidi Biellmann immer wichtig gewesen. Bis zuletzt. «Wir haben in den letzten Wochen nicht über den Tod gesprochen, sondern uns am Leben erfreut.» Doch sie habe mit ihr alle Details im Vorfeld besprochen.

«Ich wusste, wie Mami kremiert werden wollte. In ihrer schönen rosaroten Seidenbluse und pinker Hose. Sie war bis zuletzt eine wunderschöne, stilvolle Frau.»

Nächste Woche findet die Abdankung im kleinen Kreise statt. «Die gleiche Welt fühlt sich für mich so anders an. Liebstes Mami, ich danke dir für alles. Auch für dein letztes Wort ‹Deniesli›, wie du mich liebevoll immer genannt hast.»