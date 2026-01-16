«Traurig, aber voller Dankbarkeit und in tiefer Verbundenheit nehme ich Abschied von meiner sehr geliebten Mutter», mit diesen Worten nimmt Denise Biellmann (63) von ihrem Mami auf Instagram Abschied.
Die Eiskunstläuferin teilt mit, dass ihre Mutter im Alter von 94 Jahren gestorben ist. «Ich vermisse Dich so sehr und danke Dir für Alles!», schreibt sie dazu.
In dem Beitrag teilt sie zwei Bilder ihrer Mutter, eines in Schwarz-Weiss, eines fröhlich bunt, auf dem ihr Mami Blumen in der Hand hält. Dem Post ist zu entnehmen, dass Denise Biellmanns Mutter bereits am 10. Januar gestorben ist. Nun scheint sie die Kraft gefunden zu haben, ihrer Community die traurige Nachricht mitzuteilen.
Das Mutter-Tochter-Duo stand sich sehr nahe. Denise Biellmann nahm mit ihrer Mutter sogar an dem Format «Mis Mami chocht besser als dis» teil.