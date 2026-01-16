Heidi Biellmann ist im Alter von 94 Jahren verstorben, schreibt Tochter Denise auf Instagram. «Ich vermisse Dich so sehr und danke Dir für Alles!», schreibt die Eiskunstläuferin dazu. In dem Beitrag teilt sie zwei Fotos von ihrem Mami.

Silja Anders Redaktorin People

«Traurig, aber voller Dankbarkeit und in tiefer Verbundenheit nehme ich Abschied von meiner sehr geliebten Mutter», mit diesen Worten nimmt Denise Biellmann (63) von ihrem Mami auf Instagram Abschied.

Die Eiskunstläuferin teilt mit, dass ihre Mutter im Alter von 94 Jahren gestorben ist. «Ich vermisse Dich so sehr und danke Dir für Alles!», schreibt sie dazu.

In dem Beitrag teilt sie zwei Bilder ihrer Mutter, eines in Schwarz-Weiss, eines fröhlich bunt, auf dem ihr Mami Blumen in der Hand hält. Dem Post ist zu entnehmen, dass Denise Biellmanns Mutter bereits am 10. Januar gestorben ist. Nun scheint sie die Kraft gefunden zu haben, ihrer Community die traurige Nachricht mitzuteilen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Mutter-Tochter-Duo stand sich sehr nahe. Denise Biellmann nahm mit ihrer Mutter sogar an dem Format «Mis Mami chocht besser als dis» teil.