Dass die Schönen und Reichen aus Übersee ihre Winter gerne in St. Moritz oder Zermatt verbringen, ist weder neu noch verwunderlich. Dass mit Henry Cavill aber ein Film-Star Ende Mai im Berner Jura aufschlägt schon. Was war da los in St. Imier?

2022 spiele St. Imier, eine kleine Gemeinde im Berner Jura, die Hauptrolle in «Unruh». Der Film beleuchtet den anarchistischen Aufstand von Uhrenmacherinnen- und Machern Ende des 19. Jahrhunderts. In just dieses Metier hat es heute auch Hollywoodstar Henry Cavill (42) verschlagen – und notabene auch nach St. Imier, wo die Manufaktur von Longines ihren Hauptsitz hat. Dort werkelte der «The Witcher»-Star höchstpersönlich an Uhren herum, wie in einem Instagram-Beitrag des Briten ersichtlich ist.

In typischem Kittel und mit Schiebermütze auf dem Kopf schreibt Cavill dazu: «Ich habe einen Tag in der Longines-Werkstatt in St. Imier in der Schweiz verbracht … und was für ein Tag das war! Dort arbeiten so unglaublich leidenschaftliche und talentierte Menschen, die absolut atemberaubende Zeitmesser bauen. Vielen Dank an alle, die mich an ihrem Arbeitsplatz haben arbeiten lassen – hoffentlich war ich nicht zu sehr im Weg!» Cavill ist seit rund drei Monaten offizieller Markenbotschafter von Longines. Die bekannte Schweizer Uhrenmarke beschäftigt weltweit etwa 600 Mitarbeitende.

Ob der Hollywoodstar künftig öfter den Weg ins Berner Jura antritt, ist nicht bekannt. Auf eine Blick-Anfrage hat das Unternehmen bisher nicht reagiert. Die Fähigkeiten für Nifeli-Arbeit brächte Cavill auf jeden Fall mit: Der «Enola Holmes»-Star ist Computer-Nerd und baut seine Gaming-PCs nach eigenen Angaben jeweils selbst zusammen.