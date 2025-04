Zurzeit kommt man nicht an der Erfolgsserie «The White Lotus» vorbei – und damit auch nicht am Schmuck. Aber was hat die Schweiz mit der ganzen Sache zu tun? Die Gründerin des Labels Pacharee hat es Blick verraten.

Die Hit-Serie «The White Lotus» ist wegen ihrer aktuellen dritten Staffel in aller Munde. Auch die Schweiz spielt eine grosse Rolle: In der Serie tragen verschiedene Charaktere der Show Schmuck des Schweizer Labels Pacharee. Kostümdesignerin Alex Bovaird stiess einst auf das Schweizer Schmucklabel Pacharee, das seinen Hauptsitz in Zürich hat.

Kostümdesignerin schrieb Gründerin auf Instagram

Gründerin Pacharee-Sophie sprach mit Blick darüber, wie es dazu kam. «Wir haben einen Showroom in Bangkok und die Kostümdesignerin Alex Boviard ist dort auf unsere Schmuckstücke gestossen und hat mich dann auf Instagram angeschrieben.» Die dritte Staffel der Erfolgsshow spielt in Thailand, dort stiess die «White Lotus»-Crew auf Pacharee.

Die Gründerin, halb Thailänderin, halb US-Amerikanerin, lebt in Zürich – und war begeistert von der Anfrage, da sie selbst grosser Fan von «The White Lotus» ist: «Insgesamt verwendet die Show acht Schmuckstücke von uns in der dritten Staffel», verrät sie. Besonders Aufsehen erregend sei dabei etwa die Sternzeichen-Halskette des Charakters Chelsea, gespielt von der Britin Aimee Lou Wood (31).

«Der Charakter Chelsea trägt eine Kette mit dem Sternzeichen Wassermann. Viele Fans vermuteten, dass es das Sternzeichen von Chelseas Freund Rick sein könnte, doch es ist weder Ricks noch Chelseas Sternzeichen – es ist Aimee Lou Woods Sternzeichen, die Schauspielerin, die Chelsea verkörpert.»

Auch Carrie Bradshaw setzt auf Pacharee

Doch worin liegt für Hollywood der Reiz darin, auf Schmuck eines kleinen Labels in Zürich zu setzen? «Ich denke, Hollywood setzt vermehrt auf Schmuckstücke, die nicht von Tiffany oder Cartier sind, um ein jüngeres Publikum anzusprechen und sich auch der Realität anzunähern. Die Leute heutzutage möchten Schmuckstücke, die sich durch ihre Einzigartigkeit absetzen und aus der Masse herausstechen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Pacharee in Hollywood vorkommt. Bereits 2022 tauchte ein Ring in der Serie «And just like that» auf, einem Spin-off von «Sex and the City». Dort erhält Sarah Jessica Parkers (60) Charakter Carrie Bradshaw einen Ring – und der ist von Pacharee. «Nachdem Sarah Jessica Parker den Pearl-Floret-Cluster-Ring in der Show getragen hat, schossen die Online-Bestellungen für den Ring plötzlich in die Höhe. Ich konnte es mir nicht erklären, bis mich Kunden auf die Szene aufmerksam machten. Ich wusste gar nicht, dass die Show meinen Schmuck verwendet hat, habe mich aber sehr gefreut und ihnen auch eine Dankesmail geschrieben», verrät Pacharee-Sophie.

Altbekannte Schmuckstücke des Labels

Bei den Schmuckstücken in «The White Lotus» handelt es sich nun aber keineswegs um neue Artikel – und der Laden in Zürich wird daher im Moment noch nicht gestürmt. «Aber unsere Stammkundschaft ist begeistert, ihre gekauften Schmuckstücke in der Serie wiederzuerkennen, denn viele haben beispielsweise die Sternzeichen-Ketten bereits selber daheim.»

Selbst besuchte Pacharee-Sophie das Set von «The White Lotus» nicht. Willkommen wäre sie aber gewesen. «Meine Tochter und ich wurden eigentlich ans Set eingeladen, um als Statistinnen mitzumachen, aber leider hat sich das mit den Schulzeiten meiner Tochter überschnitten.»